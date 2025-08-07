EUA esperam arrecadar 43.000 ME por mês com taxas

Os Estados Unidos esperam arrecadar cerca de 50 mil milhões de dólares (43,05 mil milhões de euros) por mês com as tarifas implementadas a partir de hoje, de acordo com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

"No mês passado, a média foi de pouco mais de 30 mil milhões. E ontem [quarta-feira] à meia-noite, as tarifas aumentaram. Acredito que chegaremos a 50 mil milhões por mês em receita tarifária", disse Lutnick, em entrevista à Fox.

Além disso, o secretário de Comércio dos EUA alertou que, no futuro, as receitas tarifárias relacionadas com as importações de semicondutores e produtos farmacêuticos, bem como outras receitas adicionais, teriam que ser adicionadas a este valor mensal de receita tarifária.

"Estes são números impressionantes para os Estados Unidos, e ninguém está a aplicar represálias", enfatizou Lutnick, acrescentando que o consumidor americano é "o fator mais poderoso do planeta" para a economia, já que todos querem vender para o consumidor americano.

As novas tarifas mínimas, entre 10% e 50%, impostas pelos Estados Unidos às importações dos parceiros comerciais entraram hoje em vigor.

O decreto assinado por Trump e divulgado pela Casa Branca inclui uma lista de quase 70 países, além da União Europeia, aos quais serão aplicadas tarifas específicas, variando de um mínimo de 10% a 50% para o Brasil, seguido de 41% para a Síria. Os países que não constarem na lista terão uma tarifa padrão de 10%.