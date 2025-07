Mais de 140 operacionais e nove meios aéreos combatem fogo em Bragança

Mais de 140 bombeiros, apoiados por nove meios aéreos, combatem um incêndio que deflagrou hoje numa zona de mato na freguesia de Aveleda, no concelho de Bragança, disse à Lusa fonte do comando sub-regional das Terras de Trás-os-Montes.

Em declarações à agência Lusa, o comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, afirmou, pelas 14:00, que o incêndio lavra com bastante intensidade e tem duas frentes ativas.

"O incêndio tem duas frentes ativas, arde numa zona de mato e as chamas lavram com bastante intensidade. Estamos a reforçar o combate com meios aéreos e terrestres. Não há populações o bens em perigo, já que chamas ardem numa zona de mato isolada", vincou o operacional.

O fogo deflagrou às 12:07, numa zona de mato na freguesia de Aveleda.

Às 14:20, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no local estavam a combater o fogo 142 bombeiros, apoiados por nove meios aéreos e 39 veículos.