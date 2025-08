Fogo na Sertã está dominado

O incêndio que lavrava desde as 15:20 em Várzea dos Cavaleiros, no concelho da Sertã, em zona de pinhal, está dominado e decorrem operações de rescaldo e consolidação.

O fogo terá começado numa zona chamada Vale da Junca, em Várzea dos Cavaleiros, naquele concelho do distrito de Castelo Branco, e, segundo o comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, Pedro Nunes, o incêndio entrou em resolução.

"Neste momento temos de fazer o rescaldo e estamos a trabalhar com máquinas de rasto para garantir uma linha de descontinuidade, uma linha de defesa em toda a área atingida", adiantou, em declarações à agência Lusa, Pedro Nunes.

Segundo o comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, os meios no terreno estão agora a "arrefecer todo o perímetro, trabalhar com as máquinas e fazer o rescaldo".

Cerca das 17:00 Pedro Nunes adiantou que, do ponto de vista meteorológico, o cenário não era favorável, tendo em conta as temperaturas elevadas que se registavam, mas que se estava a trabalhar no terreno para combater as chamas.

"Estamos a desenvolver uma estratégia de flanquear o incêndio para lhe retirar força na cabeça", descreveu na altura o responsável, que agradava para perceber se o fogo ia ceder ao método adotado, o que veio a verificar-se.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 18:05 encontravam-se mobilizados para a ocorrência 251 operacionais e 68 viaturas, apoiados por nove meios aéreos.