Homenagens multiplicam-se junto ao Estádio do Dragão

As primeiras homenagens a Jorge Costa começaram a surgir durante a tarde de hoje junto ao Estádio do Dragão, poucas horas após a morte do antigo futebolista e atual diretor de futebol profissional do FC Porto.

Junto ao estádio são já visíveis bandeiras, estandartes, fotografias e mensagens deixadas por adeptos nas imediações da porta 2 e da zona das bandeiras.

Entre os elementos colocados destaca-se uma imagem de Jorge Costa a erguer a Liga dos Campeões em 2004, ladeada pela inscrição "Eterno Capitão".

No ecrã gigante do estádio, o clube exibiu ao início da tarde uma mensagem de tributo acompanhada por uma fotografia simbólica do antigo defesa central, que liderou o FC Porto dentro de campo ao longo de mais de uma década e participou em algumas das maiores conquistas da história do clube.

O ambiente junto ao recinto é marcado por silêncio e comoção, com muitos adeptos a expressarem incredulidade e tristeza com a notícia da morte do antigo capitão portista, que voltou ao clube para integrar a nova estrutura liderada por André Villas-Boas.

Jorge Costa faleceu hoje, aos 53 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória ocorrida no centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia.

O alerta foi dado por volta das 12:30, tendo o dirigente sido assistido no local por elementos do clube com recurso a um desfibrilhador, antes de ser transportado de urgência para o Hospital de São João, no Porto, onde viria a ser declarado o óbito.

Entre os muitos adeptos que se aproximaram do estádio ao longo do dia, Miguel, jovem portista que esteve esta manhã no Olival, contou à agência Lusa ter sido um dos últimos a contactar com Jorge Costa.

"Cheguei cedo, levei uma camisola para assinar. O Jorge chegou, sorriu e assinou com toda a tranquilidade. Agradeci-lhe, nem imaginei que aquele seria o nosso último contacto", afirmou.

Horas depois, ainda no mesmo local, o mesmo adepto testemunhou o início do alarme.

"Vi uma ambulância a sair, mas ninguém sabia o que se passava. Esperei pelos jogadores, mas disseram que hoje ninguém ia parar para fotos. Quando começaram a circular as notícias, percebi a gravidade do que tinha acontecido", contou.

O antigo jogador do FC Porto, e até agora diretor para o futebol profissional, morreu hoje aos 53 anos.

Fonte do Hospital de São João disse à Lusa que Jorge Costa "entrou em paragem cardiorrespiratória na sala de emergência" daquele centro hospitalar, para onde foi transportado, depois de se ter sentido mal no centro de estágios do clube, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

Jorge Costa representou os 'dragões' em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e capitaneou o emblema durante várias épocas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taças de Portugal e cinco Supertaças.

Pela seleção principal portuguesa foi internacional 50 vezes, tendo ainda conquistado o Mundial de sub-20 de 1991.