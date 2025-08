1.500 jovens formados no Curso de Primeiros Socorros desde 2004

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, marcou presença esta terça-feira, 5 de Agosto, no segundo Curso de Primeiros Socorros (edição 2025), que está a decorrer no Centro de Simulação Clínica da Madeira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A formação, organizada pela Direcção do Internato Médico do SESARAM, é destinada a jovens entre os 16 e os 25 anos.

Segundo a tutela, o Curso de Primeiros Socorros acontece desde 2004 e totaliza cerca de 1.500 jovens formados nesta área.

A iniciativa tem por objectivo promover conhecimentos junto dos mais novos para que adquiram competências em diversas situações de emergência, entre as quais capacitação para prestar assistência imediata a vítimas de acidentes ou mal súbito até à chegada de profissionais especializados; ensinar a identificar sinais e sintomas em situações de emergência médica; treinar manobras de Suporte Básico de Vida; e promover a segurança e calma no atendimento à vítima, evitando o agravamento da situação e ensinar a ligar corretamente para os serviços de emergência e comunicar de forma eficaz.