Israel diz que entraram 120 camiões de ajuda e Hamas fala em saque

Israel anunciou hoje a entrada de 120 camiões de ajuda humanitária, no domingo, na Faixa de Gaza, mas o governo palestiniano do Hamas diz que eram 73 e a maioria foi saqueada.

Na rede social X, o Ministério da Defesa de Israel escreveu que 120 camiões entraram na Faixa de Gaza e que a Organização das Nações Unidas (ONU) e outras organizações não governamentais fizeram a distribuição de alimentos à população palestiniana, durante uma "pausa tática" limitada nas suas operações militares.

Citado pela agência noticiosa Efe, o governo do grupo extremista palestiniano Hamas disse que apenas 73 camiões entraram na Faixa de Gaza, "a maioria foi saqueada sob o olhar atento da ocupação israelita e dos seus 'drones', numa clara tentativa de impedir que a ajuda chegasse aos centros de distribuição".

Segundo o Hamas, foram feitas ainda três operações de lançamento de ajuda aérea que "não representaram mais do que o equivalente a dois camiões" e cujos mantimentos caíram em zonas consideradas de combate pelo exército israelita e inacessíveis aos civis por questões de segurança.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já alertou para os "níveis alarmantes" de subnutrição na Faixa de Gaza e que o "bloqueio deliberado" de ajuda humanitária já custou a vida a muitos palestinianos.

No domingo, televisões estatais egípcias, como a Al Qahera News e a ExtraNews, davam conta que "dezenas de camiões egípcios com ajuda humanitária começaram a sair do lado egípcio da passagem de Rafah em direção à Faixa de Gaza".

"Os camiões transportam grandes quantidades de alimentos, farinha e suprimentos essenciais para infraestruturas, como parte dos esforços contínuos do Egito para aliviar a crise humanitária que se agrava na Faixa", avançaram aqueles órgãos noticiosos.

Face a um aumento alarmante de mortes por desnutrição na Faixa de Gaza, o exército israelita anunciou hoje uma "pausa tática" diária de 10 horas nas suas atividades militares em três zonas do enclave para permitir a distribuição de ajuda humanitária "todos os dias até novo aviso".

De acordo com a OMS, em Gaza, quase 20% das crianças com menos de cinco anos estão atualmente em desnutrição aguda.

Durante as duas primeiras semanas de julho mais de 5.000 crianças com menos de cinco anos receberam tratamento ambulatório para a desnutrição --- 18% das quais sofriam da forma mais ameaçadora, a desnutrição aguda grave, referiu a organização.

No sábado, o governo de Gaza alertou que, se nos próximos dias não entrar leite em pó e suplementos nutricionais, mais de 100.000 crianças em Gaza correm o risco de morrer de desnutrição.