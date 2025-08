Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha representa a Madeira no FolkMonção 2025

O Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha vai participar na edição deste ano do FolkMonção – O Mundo a Dançar, organizado pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Barbeita, que decorre entre os dias 5 e 11 de Agosto do presente ano, refere nota à imprensa enviada pela colectividade.

Este Festival Internacional de Danças Folclóricas constitui-se como um evento de referência no panorama do folclore nacional e internacional. O evento foi reconhecido pelo CIOFF (Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e de artes tradicionais) em 2006, pelo Conselho Internacional de Dança, em 2005 e, pela Organização Internacional das Artes Populares, em 2004. Os espectáculos em Monção têm lugar no Campo da Feira, com 5.000 lugares sentados e, de acordo com a organização, o evento “conhece um sucesso crescente, tanto pela qualidade dos grupos convidados e pela organização como pelo calor do acolhimento e pela atmosfera de amizade que reina entre os grupos e a população”.

A deslocação a Monção, conforme explicam, visa uma estratégia de promoção e divulgação da cultura tradicional madeirense além-fronteiras, por parte do grupo Folclórico da Casa do povo da Camacha, levando desta vez, até ao norte de Portugal a riqueza do património etnográfico da freguesia da Camacha e da Madeira.

O Grupo estará representado por 30 elementos e, para além de Monção, o folclore madeirense irá ser visto e ouvido noutras cidades como, Arcos de Valdevez, Ponte de Lima e Ponte da Barca.

A edição deste ano do FolkMonção conta ainda com a participação de grupos vindos da Argentina, Canadá, Chile, Espanha, Filipinas, Geórgia, Turquia, Ucrânia e de outras Regiões de Portugal.