O asfalto volta a aquecer. As 'máquinas' fazem-se à estrada para o segundo dia de prova. Hoje, o Rali da Madeira, que vai na sua 66.ª edição, toma de 'assalto' o Santo da Serra, o Poiso, o Ribeiro Frio ou Santana. As seis Provas Especiais de Classificação (PEC's) vão passar por várias zonas emblemáticas, onde os pilotos certamente vão dar muito espectáculo.

Algumas das classificativas são bastante técnicas e vão colocar à prova as várias equipas que participam na edição deste ano daquela que é a prova rainha do automobilisto madeirense. Embora as previsões apontem para um dia seco e sem chuva, a verdade é que as condições meteorológicas podem trazer algumas surpresas. A PEC do 'Campo de Golfe', no Santo da Serra é um bom exemplo destas nuances. Mas a de 'Santana' também costuma ser bastante 'renhida'.

Teremos também algumas classificativas mais 'classicas', como é o caso da 'Palheiro Ferreiro', 1 e 2, onde o salto da Choupana vai, certamente, surpreender. Por aqui, por vezes, o nevoeiro prega algumas partidas.

Como vem sendo hábito, é esperado muito público na estrada. Aos 'aficcionados', a organização e as várias entidades regionais deixam algumas dicas e recomendações: não fique ou ande no meio da estrada; não fique nas eventuais escapatórias; não se coloque nas áreas perigosas, nem nas valetas; não tape os painéis avisadores; esteja sempre atento; respeite o espaço delimitado pelas fitas; procure ficar sempre em cima de uma barreira; mantenha as crianças sempre sob vigilância e não leve animais consigo. Lembre-se de que a sua segurança também depende de si e assista ao Rali em segurança.

Agenda

11h00 - a CDU leva a cabo mais uma iniciativa política para abordar a necessidade de serem tomadas medidas urgentes no combate às dependências, junto ao Largo do Phelps e na Rua Dr. Fernão Ornelas.

21h30 - Santa CURTAS - Festival de Curtas-Metragens, na Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Reveredo.

Efemérides

1498 - Cristóvão Colombo chega à costa da actual Venezuela.

1774 - Identificação do elemento Oxigénio, pelo químico e teólogo inglês Joseph Priestley, quando obteve um gás incolor aquecendo óxido de mercúrio vermelho.

1808 - Tropas britânicas iniciam o desembarque em Lavos, na Figueira da Foz, na guerra contra as forças de Napoleão Bonaparte.

1868 - A Rússia vende o Alaska aos Estados Unidos da América.

1902 - Os Estados Unidos adquirem os direitos do Canal do Panamá à França.

1946 - É criada a Comissão de Energia Atómica dos Estados Unidos, para controlar o desenvolvimento e a produção de armas nucleares e orientar a investigação e o desenvolvimento de utilizações pacíficas.

1950 - A URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) regressa ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU)

1966 - Um banho de multidão recebe, no Aeroporto da Portela, em Lisboa, a seleção nacional que acabou de conquistar um histórico 3.º lugar no Mundial de futebol.

Foto DR/Arquivo

2006 - O Presidente da República de Cuba, Fidel Castro, 79 anos, delega o poder, pela primeira vez, no irmão Raul Castro, ministro da Defesa

2007 - O colapso de uma ponte em obras sobre o rio Mississípi, no Norte do Minnesota nos Estados Unidos, em plena hora de ponta, provoca pelo menos nove mortos e quatro desaparecidos.

2008 - As análises de laboratório realizadas na sonda exploradora norte-americana "Phoenix" confirmaram a existência de água no planeta Marte, informa a agência espacial NASA.

Foto Shutterstock

2010 - Entra em vigor, dois anos após a sua aprovação em Dublin, Irlanda, a Convenção internacional que proíbe a produção, uso, armazenamento e transporte de bombas de fragmentação.

2012 - Entra em vigor o novo Código do trabalho que prevê o corte para metade no valor pago pelas horas extraordinárias e a redução de quatro feriados e do número de dias de férias, entre outras medidas.

2017 - O ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, é constituído arguido num processo que investiga alegados benefícios indevidos que teria recebido das empreiteiras OAS e Odebrecht.

Pensamento do dia