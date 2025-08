Alegado drone russo encontrado em território militar da Lituânia

Um drone, alegadamente de fabrico russo e que entrou na Lituânia a partir do espaço aéreo bielorrusso, foi encontrado numa área de treino militar, anunciou hoje o exército lituano.

Um aparelho aéreo sem tripulação entrou na Lituânia na manhã de segunda-feira, antes de desaparecer, sendo que alguns moradores viram-no sobrevoar bairros da capital do país, Vilnius.

"É provavelmente o mesmo drone que entrou em território lituano na segunda-feira. De acordo com os relatos iniciais, trata-se de um drone 'Gerbera', mas os pormenores serão esclarecidos mais tarde", afirmou o exército, em comunicado.

Os drones russos 'Gerbera' são utilizados por Moscovo como "isco" durante os ataques contra a Ucrânia, sobretudo para distrair as defesas aéreas.

As Forças Armadas lituanas encontraram o drone num campo de treino militar em Gaiziunai, perto da cidade de Rukla, que alberga o batalhão internacional da NATO.

O local de aterragem do drone "leva-me a considerar isto como uma provocação", admitiu o líder interino do Partido Social-Democrata Lituano (LSDP) -- que está no poder -, Mindaugas Sinkevicius, numa conferência de imprensa hoje realizada.

As autoridades lituanas, criticadas pela demora na resposta, adiantaram que estavam a seguir o objeto no espaço aéreo bielorrusso antes de o perderem de vista.

O Ministério da Defesa comprometeu-se a rever os protocolos de resposta, prometendo facilitar o abate de drones pelos militares.

Um outro drone 'Gerbera' já tinha entrado no espaço aéreo lituano vindo da Bielorrússia a 10 de julho, levando algumas autoridades do país a procurar refúgio em abrigos antiaéreos.

Moscovo utiliza centenas de drones para atacar a Ucrânia, alguns dos quais acabam em território de outros países que fazem fronteira com a Ucrânia, como a Polónia, a Roménia e a Moldova.

Um drone de ataque russo 'Shahed' caiu, em setembro de 2024, na Letónia, outro país báltico e membro da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e da União Europeia.