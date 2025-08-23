VW Golf TSI GTI numa versão produzida apenas em 2019 e 2020

O Volkswagen Golf GTI TCR, disponível no stand do Megamotor, é uma versão exclusiva produzida apenas nos anos 2019 e 2020, criada para eternizar o sucesso da sétima geração do GTI antes da chegada do MK8.

Com motor 2.0 turbo a gasolina de 290 cavalos, caixa automática de 7 velocidades com patilhas no volante e diferencial bloqueante, este automóvel é responsável por performance e emoção em cada curva.

A versão TCR vem equipada com uma série de extras de fábrica que elevam a experiência de condução, como discos de travão perfurados, escape em inox, sistema de arrefecimento reforçado com radiadores adicionais e kit aerodinâmico exclusivo, incluindo splitter frontal, saias laterais, difusor e spoiler traseiro. O painel digital, os faróis full LED, os espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente, os sensores de estacionamento frontais e traseiros, os quatro modos de condução e os sensores de luz e chuva completam o conjunto tecnológico desta edição limitada.

