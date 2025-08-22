Excelência científica e inovação

Enquanto instituição de referência na formação e desenvolvimento de talento e criatividade na RAM, a Universidade da Madeira (UMa) tem evidenciado um progresso notável no domínio da produção científica e da inovação. Tal evolução, tanto em termos quantitativos como qualitativos, é confirmada pelo mais recente relatório da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), onde a UMa surge destacada, entre as instituições de ensino superior de menor dimensão em Portugal, como a que revela maior dinamismo na atividade científica.

Os dados apresentados permitem uma avaliação comparativa rigorosa, ajustada à especificidade de cada área científica e de cada instituição do sistema universitário e politécnico nacional. Neste quadro, a produção científica da UMa ganha particular relevo, sendo avaliada e reconhecida de acordo com critérios quantitativos (número de publicações) e qualitativos (impacto das citações), em alinhamento com o desempenho de universidades públicas portuguesas e instituições de prestígio internacional.

A análise evidencia diversos parâmetros particularmente relevantes do percurso da UMa: i) Um crescimento expressivo de 44% no número de publicações científicas nos últimos cinco anos, um valor bastante acima da média nacional. Este aumento evidencia uma estratégia institucional de reforço e apoio da investigação e colaboração externa, que se pretende reforçar nos próximos anos, mas também a um desempenho relevante e dedicação de mérito dos Professores/Investigadores da UMa; ii) Uma forte integração em redes internacionais de investigação e inovação, com a UMa posicionada como a terceira instituição portuguesa com maior percentagem de publicações em coautoria com investigadores estrangeiros (64,7%). Esta dimensão internacional constitui um vetor essencial para o reforço da qualidade, da visibilidade e do impacto global da ciência produzida na Madeira;

iii) A consolidação da ciência aberta, com mais de 60% das publicações da UMa em regime de acesso livre, contribuindo para potenciar a disseminação global do conhecimento científico criado, e simultaneamente ampliar o impacto social da investigação desenvolvida na região.

Este conjunto de resultados projeta inequivocamente a UMa como um polo inovador e influente da ciência em Portugal.

Na UMa, valorizamos a formação dos nossos estudantes através de uma abordagem integrada, que conjuga a excelência pedagógica com a inserção em ambientes de investigação, estimulando o espírito crítico, a criatividade e a mobilidade internacional.

Estes princípios consolidam a UMa como uma escolha estratégica de elevada qualidade para quem ambiciona uma formação superior exigente, com forte componente de investigação, reafirmando o seu estatuto como um centro de excelência no ensino superior.