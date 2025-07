"O áudio já é uma tendência" nas marcas de notícias

O investigador Miguel Paisana afirma, em entrevista à Lusa, que o áudio já uma tendência nas marcas de notícias, uma vez que todos estão a apostar nisso e até há em que esteja a apostar em podcasts originais.

"O áudio já é uma tendência, é uma tendência porque as marcas objetivamente estão a apostar nisso, porque toda a gente está a apostar nisso", sublinha o investigador do OberCom e do Iberifier - Observatório Ibérico de Meios Digitais.

Há marcas de notícias "que, de certa forma, se anteciparam e já fazem do áudio, por iniciativa própria, uma aposta principal dentro da estratégia da marca e há outras que simplesmente estão a ir atrás", prossegue.

Aliás, "dentro do próprio áudio" há uma grande diversidade de estratégias, aponta o investigador, salientando que há marcas que usam o áudio para fazer conteúdos originais, para fazer propostas de valor originais aos consumidores.

Por exemplo, o caso da SIC Notícias, que tem o podcast "Perguntar Não Ofende", que começou "como um podcast independente e agora passou para o contexto editorial do Expresso e da SIC Notícias", que são marcas do grupo Impresa.

"Aquilo só existe em podcast, não existe em mais lado nenhum", salienta Miguel Paisana, que dá ainda o exemplo da SIC Notícias e do "Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer", programa em podcast em paralelo com a emissão televisiva.

"Eu não sei ao certo qual é a audiência dos dois, mas diria que a audiência do programa no podcast não deve ser ignorada porque deve ser bastante relevante", admite o investigador.

Miguel Paisana refere que, "o mais comum, ao nível de todas as marcas, mesmo das marcas mais pequeninas, a nível regional, por exemplo, é fazer do podcasting uma forma de disponibilizar arquivo".

Ou seja, "redistribui conteúdos que já estão disponíveis" em outro formato", e passa a estar "ali disponível para quem quiser consumir".

De acordo com o Digital News Report Portugal 2025 (DNRPT25), o Público e Expresso, nos últimos anos, "têm disputado entre si a liderança do mercado digital em Portugal, investindo recursos consideráveis na sua presença digital através do investimento em produtos como o podcasting".

O DNRPT25 é produzido anualmente pelo OberCom - Observatório da Comunicação desde 2015, publicado a par do relatório global do RISJ - Reuters Institute for the Study of Journalism, da Universidade de Oxford, no Reino Unido.