Fique a par das notícias nacionais

Correio da Manhã:

- "Disciplina de Cidadania. Governo quer menos sexo nas escolas"

- "Mais finanças menos educação sexual no currículo"

- "Sporting 1 Sunderland 0. Trincão abre caminho para a vitória"

- "Rui Costa promete revolução na Luz"

- "Champions. Franceses do Nice na rota dos milhões"

- "FC Porto. Gabri Veiga tira camisola 10 a Mora"

- "Sondagem. Empate a três nas presidenciais"

- "Deslocação. Professores com subsídio até 500 euros por mês"

- "15 mil euros. Idoso indemnizado por queda em hotel"

- "Setúbal. Assalto aos CTT rende 60 mil Euro a 'gang' de ladrões"

- "Oliveira de Frades. Motociclista morre em acidente em cadeia na A25"

- "Política. Montenegro elogia Chega e critica socialistas"

- "Crédito. Juros da casa abaixo de 3%"

Público:

- "Directores de escolas acusam Governo de ceder a ideologia de extrema-direita"

- "EUA. Como Epstein, tarifas e imigração ensombram horizonte de Donald Trump"

- "Médio Oriente. Tanques de Israel entram em Gaza pela primeira vez"

- "Lisboa. Metropolitano com 1500 horas de problemas em ano e meio"

- "Educação. Docentes que vão para zonas carenciadas recebem mais"

- "Festival de Alcobaça. No Cistermúsica, o clássico vai de Palestrina a Marco Paulo"

- "Espaço. Sangue e urina de astronautas vêm para Portugal"

- "Trabalho. A inteligência artificial está a moldar os 'contact centers' em Portugal"

- "Projeto. Multiusos, piscina, hotel: o plano do Benfica para o Estádio da Luz"

Jornal de Notícias:

- "Supremo abre a porta à penhora de contas do estado venezuelano"

- "Mudanças na disciplina de cidadania. 'Um 'delete' total na educação sexual'. Psicóloga Margarida Gaspar de Matos critica Governo"

- "Há mais 25 mil utentes sem médico de família em apenas um mês"

- "Santo Tirso. Reativação de pedreira assusta moradores"

- "Bragança. Politécnico investe na nova escola de Saúde"

- "IRS. Salários e pensões crescem mas voltam ao normal em outubro"

- "FC Porto paga 20 milhões por prodígio dinamarquês"

- "Sporting 1-0 Sunderland. Golo de Trincão carimba vitória sobre ingleses"

- "Benfica. Viagem a Nice na Champions e Ríos hoje em Lisboa"

- "Verão. Liliana Filipa mostra os biquínis nas praias da Sicília"

Diário de Notícias:

- "Inibidores de sinal em Vale de Judeus aguardam luz verde da AMA"

- "Benfica. Modernização do Estádio da Luz e áreas adjacentes vai custar mais de 200 milhões"

- "Investigação. PSP prende traficante que fazia entregas ao domicílio"

- "Petróleo. Galp vai iniciar negociações com parceiros para projeto na Namíbia"

- "Japão. Ishiba agarra-se ao poder no Japão após revés eleitoral. A culpa (também) é do preço do arroz"

- "Guerra. EUA e Alemanha chegam a acordo e vão entregar à Ucrânia cinco sistemas 'Patriot'"

- "Ferrovia. Câmara quer explorar Linha de Cascais"

- "Mercado. FC Porto contrata Froholdt, vende Otávio e resiste ao interesse do City em Diogo Costa"

- "História. São Vicente de Fora e o órgão que retém público na liturgia e em concertos"

- "Morreu artista brasileira Preta Gil, filha de Gilberto Gil"

Negócios:

- "'Não há reformas sem dor.' Empresas pedem pactos"

- "Angolanos com contas congeladas queixam-se da justiça portuguesa"

- "Energia. Floene está perplexa por ficar fora do hidrogénio"

- "Sondagem Presidenciais. Gouveia e Melo, Marques Mendes e Seguro com empate técnico"

- "Ações. Hong Kong domina nas entradas em bolsa"

Jornal Económico:

- "Galp negoceia Namíbia com parceiro forte"

- "Desemprego regista em junho valor mais baixo desde julho de 2023"

- "Embaixada americana inquieta com peso chinês em Portugal"

- "Moreira Rato continua de olhos na governança"

- "Mota-Engil na frente para construir nova linha de metro de Lisboa"

- "Lucro da NOS cai 21% no primeiro semestre mas receita aumenta"

- "Café lidera subidas de preço e pressão vai continuar"

- "Rauva quer contratar 500 pessoas até ao final de 2026"

O Jogo:

- "FC Porto. Aposta forte em Froholdt. Dragões garantem jovem médio do Copenhaga ao ganharem corrida a Tottenham e grandes da Alemanha"

- "Sporting 1-0 Sunderland. Trincão faz de Gyokeres"

- "Chelsea exige mais por Félix"

- "Boavista. Adeptos criam novo clube"

Record:

- "Sporting 1-0 Sunderland. Harder já arranha. Bicampeão vence mas ainda não convence"

- "Sucessão de Gyokeres acelera. SAD pronta a subir oferta por Suárez"

- "Benfica. Ríos congela Félix"

- "Dragão ataca Alberto. Conversações incluem troca com João Mário"

- "Rodrigo Mora pode ir ao mercado"

- "FC Porto. Assina até 2030. Vem aí Froholdt"

A Bola:

- "Luz 2030. 'Benfica District' apresentado hoje 'para avançar já'"

- "Ríos está hoje em Lisboa e com pressa de começar"

- "FC Porto. Froholdt vai assinar por 5 épocas"

- "Otávio rende 13,6 milhões"

- "Arrancou o estágio na Áustria"

- "Sporting 1-0 Sunderland. Cansados mas vitoriosos"

- "Mais 2,25 milhões por Catamo"

- "Arsenal vai voltar a tentar Gyokeres"

- "SAD pode chegar aos 22 milhões por Luis Suárez"

- "Liga dos Campeões. Nice (França)-Benfica"

- "Liga Europa 3. Lugano (Suíça)-Cluj (Roménia)/ Levski Sofia (Bulgária)-SC Braga"

- "Liga Conferencia. Larne (Irlanda do Norte)-Pristina (Kosovo)/ Varazdin (Croácia)-Santa Clara"