Rácio de médicos na Região inferior à média do País

A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO revela que o rácio de médicos na Região é inferior à média do País. Apesar do aumento de clínicos por mil habitantes, a Madeira está aquém dos valores nacionais. Ainda assim, em 2024, houve uma melhoria no quadro global do pessoal da Saúde.

Saiba, também, que no primeiro dia do Rali da Madeira a vitória tem sotaque italiano, já que Campedelli arranca na frente. O piloto italiano foi o mais rápido na Super Especial da Avenida do Mar. João Silva, com o quinto tempo, lidera entre os madeirenses.

Nesta edição destacamos, ainda, que os comerciantes revoltados com assaltos na ‘Gastronómica’ de Machico.

E entre avanços, recuos e reviravoltas, o DIÁRIO apresenta a cronologia das difíceis escolhas dos maiores partidos para as próximas eleições.

Por fim, entre os destaques temos, igualmente, há, na Madeira, um “cantinho do céu” para residentes e turistas. Na freguesia do Porto Moniz há quem diga que “não falta nada”, mas os jovens saem em busca de empregos qualificados e melhores oportunidades.

Estas e outras notícias pode ler na edição do seu DIÁRIO desta sexta-feira, que está disponível na versão e-paper, mas também em papel, num ponto de venda perto de si. E para acompanhar as últimas da Região, do País e do Mundo, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!