Opel Mokka-e de 2023, 100% eléctrico e praticamente novo
Viatura disponível na VirtualcarBarreiros
Praticamente novo, com apenas 4.000 km. É só o que este Opel Mokka-e já percorreu. O resto está como acabado de sair de fábrica e é difícil passar-lhe ao lado. Este SUV é o primeiro carro, sob a insígnia da Opel, a estrear uma nova linguagem de design, inspirada no Opel Manta.
Este Mokka-e de 2023 combina design moderno, tecnologia de ponta e condução 100% elétrica, sem emissões. No interior, há espaço, conforto e acabamentos acima da média, com bancos altos para uma visão dominante e uma posição de condução que o convida a percorrer mais quilómetros.
Entre os principais destaques:
· Motor eléctrico silencioso e ágil;
· Autonomia ideal para uso diário;
· Estilo arrojado e interior espaçoso;
· Equipamento completo para máximo conforto.
Perfeito para quem quer entrar no mundo elétrico sem abdicar de elegância e performance.
Este automóvel está disponível para test drive na VirtualcarBarreiros.
Contacte a Virtualcar:
Virtualcar Barreiros
291147041
966437993
961928678
Virtualcar Santo António
291652704
915325758
Clique aqui para ficar a conhecer todos os automóveis disponíveis.