Opel Mokka-e de 2023, 100% eléctrico e praticamente novo

Viatura disponível na VirtualcarBarreiros

Praticamente novo, com apenas 4.000 km. É só o que este Opel Mokka-e já percorreu. O resto está como acabado de sair de fábrica e é difícil passar-lhe ao lado. Este SUV é o primeiro carro, sob a insígnia da Opel, a estrear uma nova linguagem de design, inspirada no Opel Manta.

Este Mokka-e de 2023 combina design moderno, tecnologia de ponta e condução 100% elétrica, sem emissões. No interior, há espaço, conforto e acabamentos acima da média, com bancos altos para uma visão dominante e uma posição de condução que o convida a percorrer mais quilómetros.

Entre os principais destaques:

·         Motor eléctrico silencioso e ágil;

·         Autonomia ideal para uso diário;

·         Estilo arrojado e interior espaçoso;

·         Equipamento completo para máximo conforto.

Perfeito para quem quer entrar no mundo elétrico sem abdicar de elegância e performance.

Este automóvel está disponível para test drive na VirtualcarBarreiros.

Contacte a Virtualcar:

Virtualcar Barreiros
291147041
966437993
961928678

Virtualcar Santo António
291652704
915325758

