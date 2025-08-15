Tiros nos pés

Se houvesse prémios por acumular erros... a secretaria do turismo e ambiente ganhava-os a todos. Vamos ver... tentar massificar um destino que não tem espaço nem condições para isso. Apostar em low cost quando este mercado significa que o turismo da Madeira é insustentável. Autorizar a continuação da construção hoteleira e dos AL, quando é por demais evidente que a chave não está em “mais” mas em “melhor”.

Este “melhor” não bate certo com rent a cars low cost, em parques de campismo, em autocaravanas...

Da mesma forma, o sector dos passeios a pé é óptimo para os operadores, mas é igualmente insustentável nos números em que têm ocorrido... e principalmente quando as autoridades locais se recusam a impor regras, e especialmente quando os prevaricadores são turistas... seria interessante saber se a PSP terá instruções do Governo Regional para fazer vista grossa aos turistas. Explicaria a impunidade vigente.

Da mesma forma, por que cabeça passaria a noção que privatizar as levadas e veredas da ilha é a solução? É óbvio que privatizar vai levar a mais proveitos para as empresas concessionárias, que vão fazer o mínimo indispensável para assegurar que estes recursos vão continuar a existir, e a ser utilizados e utilizáveis pelos madeirenses e pelos visitantes da ilha.

Não tem conta o numero de madeirenses que me dizem que se mantém afastados das veredas e montanhas da ilha porque não se querem sujeitar a confusões e maus tratos e abusos e à óbvia sobrecarga.

Entendo que cabe aos responsáveis pela gestão do turismo esforçar-se no sentido de garantir que os transtornos para a população residente sejam os menores possíveis. Não é isso que se vai vendo... antes pelo contrário. O feedback que tenho é que “este” turismo interessa cada vez menos, que cada vez mais “eles” fazem o que querem, e como querem, e que cada vez menos os madeirenses são senhores da e na sua terra.

Dizem-me amigos e conhecidos de outros sectores que a incompetência e prepotência do governo regional são evidentes noutras áreas para além do turismo, nomeadamente na saúde, no ambiente, na agricultura. As grandes conquistas dos sucessivos governos da Madeira pós autonomia encontram-se no clientelismo e na corrupção. Mas aparentemente os madeirenses revêem-se nisto...