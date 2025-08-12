Erdogan falou com Zelensky e propôs acolher na Turquia cimeira de líderes sobre paz

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disponibilizou-se hoje, numa conversa telefónica com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a acolher uma cimeira de líderes com vista a resolver a guerra provocada pela invasão russa da Ucrânia.

A conversa, realizada a pedido de Zelensky, decorreu a três dias do encontro entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca (Estados Unidos), referiu um comunicado da presidência turca.

Segundo a nota informativa, os dois chefes de Estado abordaram questões bilaterais, regionais e globais, sem referência à cimeira no Alasca, prevista para sexta-feira e criticada por Zelensky por decorrer sem participação ucraniana.

Durante a conversa, Erdogan destacou a importância dos três encontros já realizados entre delegações russas e ucranianas em Istambul e manifestou o desejo de que futuras rondas conduzam a um acordo de cessar-fogo que abra caminho a uma paz duradoura.

O Presidente turco reiterou igualmente a disponibilidade para que a Turquia seja anfitriã de uma futura cimeira de líderes, sublinhando que esta poderá acontecer após a criação de grupos de trabalho nas áreas política, humanitária e militar.

Erdogan garantiu ainda a Zelensky que a Turquia continuará a apoiar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.

Nos três encontros realizados em Istambul, em maio, junho e julho deste ano, as delegações russa e ucraniana avançaram em alguns aspetos humanitários, sobretudo num acordo para a troca de prisioneiros, mas não se registaram progressos quanto a um cessar-fogo.

Na última reunião, a 23 de julho, o chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, propôs à Ucrânia a criação de três grupos de trabalho -- político, militar e humanitário --, segundo declarou à imprensa após o encontro.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).