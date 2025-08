Indonésia em alerta máximo por nova erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki

As autoridades da Indonésia voltaram hoje a acionar o alerta máximo face à erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki, na ilha das Flores, com as cinzas a atingirem 19,5 quilómetros acima do nível do mar.

De acordo com a agência local que estuda a atividade dos vulcões, a erupção aconteceu esta manhã e as cinzas atingiram 19,5 quilómetros acima do nível do mar, formando uma camada escura que se estendeu para as regiões Sudoeste, Oeste e Noroeste da ilha.

"A erupção foi acompanhada por um estrondo alto", detalhou a agência de vulcanologia no seu relatório, pedindo aos turistas que se abstenham de qualquer atividade num raio de sete quilómetros do epicentro da montanha, que é um dos principais pontos turísticos da ilha.

Pelo menos, seis voos domésticos, com partida do aeroporto de Bali, já sofreram atrasos.

No documento antecipam-se ainda inundações e determina-se que os residentes das zonas mais próximas devem usar máscara devido às cinzas.

Desde junho, o vulcão Lewtobi Laki-Laki tem estado ativo, com duas erupções registadas.

A Indonésia conta com mais de 400 vulcões e, pelo menos, 129 estão ativos.