Merkel defende trabalho conjunto da UE nas migrações e contra ameaça à liberdade

A antiga chanceler alemã Angela Merkel defendeu hoje a necessidade dos países europeus trabalharem em conjunto face às ameaças à liberdade e à crise migratória, na atribuição do doutoramento 'honoris causa' pela Universidade Católica de Lisboa.

"Temos um partido populista desde a crise do euro, mas sobretudo depois de termos acolhido tantos refugiados e quase todos os países europeus têm agora de lidar com movimentos populistas", afirmou.

Recentemente, Merkel tem-se distanciado das políticas migratórias do atual executivo alemão, de Friedrich Merz, líder da União Democrata-Cristã (CDU), e deixado críticas às políticas adotadas que impõem restrições aos requerentes de asilo.

Com Merz, apoiado pelos parceiros da coligação governamental, incluindo o Partido Social-Democrata (SPD), a política de imigração alemão sofreu um agravamento.

Na abertura da cerimónia, a reitora da Universidade Católica de Lisboa, Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil, destacou o percurso de Angela Merkel e o "humanismo europeu" que demonstrou durante as crises migratórias na União Europeia.

Isabel Gil defendeu que o legado da antiga chanceler "são as sementes do futuro" e lembrou a "capacidade de antecipar e prevenir" de Merkel.

Na cerimónia, no auditório cardeal Medeiros, no edifício da Biblioteca Universitária João Paulo II, estiveram presentes, entre outros, o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, o antigo presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, e o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.

Nascida em Hamburgo em 1954, Merkel formou-se em Física na Universidade Karl Marx em Leipzig.

Trabalhou e estudou no Instituto Central de Físico-Química da Academia de Ciências e em 1986 concluiu o doutoramento em Química Quântica.

Primeira mulher a liderar a Alemanha, Merkel, também da CDU, ocupou o cargo de chanceler entre 2005 e 2021, num total de quatro mandatos.