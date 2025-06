França condena ameaças iranianas contra o director da AIEA

A França condenou veementemente hoje as ameaças do Irão contra o chefe da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), sublinhando a responsabilidade do governo iraniano nas garantias de segurança dos funcionários da organização no Irão.

O ministério francês dos Negócios Estrangeiros apelou às autoridades iranianas para que cumpram "plenamente" as obrigações internacionais, de acordo com um comunicado.

Da mesma forma, a diplomacia de Paris manifestou "grande preocupação" com a falta de cooperação entre o regime de Terrão e a AIEA.

O Irão negou no domingo ter ameaçado o diretor da agência, Rafael Grossi, e os inspetores da instituição das Nações Unidas.

A posição de Teerão foi transmitida depois de um jornal iraniano ter apelado à "execução" do responsável da AIEA.

Amir Saeid Iravani, numa entrevista ao canal americano CBS, quando questionado sobre as ameaças de morte feitas pelo jornal conservador Kayhan, disse que não existe qualquer ameaça.

O embaixador disse ainda que os funcionários da AIEA no Irão "estão seguros".