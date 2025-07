Rússia lançou o maior ataque com 'drones' desde o início do conflito

A Força Aérea ucraniana disse hoje que a Rússia lançou, durante a última noite, o maior ataque com 'drones' e mísseis desde o início da invasão em 2022.

De acordo com a mesma fonte, as forças russas dispararam 728 aparelho aéreos não tripuladas ('drones') e 13 mísseis.

Segundo a Força Aérea de Kiev foram intercetados 711 'drones' e destruídos sete mísseis, sem especificar os danos exatos causados pelo ataque noturno.

Por outro lado, o Ministério da Defesa da Rússia comunicou que as defesas antiaéreas abateram durante a noite 86 'drones' ucranianos, seis dos quais nas imediações de Moscovo.

De acordo com o relatório militar russo, dois dos seis 'drones' abatidos perto de Moscovo dirigiam-se diretamente para a capital, o que levou a Rosaviatsia, a agência federal de aviação civil, a suspender temporariamente as operações no aeroporto de Sheremetyevo, na zona da capital.

A mesma medida foi tomada no aeroporto de Kaluga, uma cidade a cerca de 160 quilómetros a sudoeste de Moscovo.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou uma operação militar em 2022 contra território ucraniano.