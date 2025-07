Vários mortos em ataque ucraniano com 'drones' a fábrica de armas russa

Várias pessoas morreram num ataque ucraniano com 'drones' a uma fábrica em Izhevsk, capital da República da Udmúrtia, declarou o seu governador, Alexander Brechalov.

"Infelizmente, há mortos e feridos graves. Estão a receber toda a assistência necessária nos hospitais da cidade de Izhevsk", afirmou na rede social Telegram.

De acordo com os canais do Telegram Mash e Astra, que divulgaram imagens da explosão, três pessoas morreram e outros vinte trabalhadores ficaram feridos no ataque.

Os meios de comunicação ucranianos noticiaram que o alvo da operação era a fábrica Kupol, um dos principais fabricantes dos mísseis antiaéreos Tor e Osa, bem como dos 'drones' de assalto Garpiya.

Izhevsk, uma cidade de quase 700 mil habitantes situada a oeste dos Montes Urais, é conhecida por acolher, entre outras indústrias de defesa, a famosa empresa Kalashnikov, que produz a espingarda com o mesmo nome, além de 'drones' e outras armas.

A capital da República da Udmúrtia situa-se a mais de 1.300 quilómetros do ponto mais próximo da fronteira com a Ucrânia.

Pouco antes de o ataque a Izhevsk ser divulgado, o Ministério da Defesa russo indicou que as defesas aéreas russas abateram 60 'drones' ucranianos na noite passada.