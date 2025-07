Recolha selectiva de embalagens para reciclagem aumenta 2% e compromete metas do país

A recolha seletiva de embalagens para reciclagem aumentou em Portugal apenas 2% no primeiro semestre de 2025 face ao período homólogo de 2024, comprometendo as metas do país no corrente ano, avançou hoje a Sociedade Ponto Verde (SPV).

Segundo a entidade que gere e promove a seleção, recolha e reciclagem de embalagens em Portugal, entre janeiro e junho foram enviadas para reciclagem mais 4.009 toneladas de embalagens em relação ao primeiro semestre de 2024, que totalizou 231 mil toneladas de embalagens recolhidas e enviadas para reciclagem.

Em comunicado, a SPV avisa que "o ritmo de crescimento continua a ser insuficiente para Portugal conseguir cumprir as metas de reciclagem de embalagens até ao final deste ano".

De acordo com a entidade, o país tem de garantir até ao final de 2025 a recolha seletiva de 65% de todas as embalagens colocadas no mercado.

O vidro, material 100% reciclável e reutilizável, destacou-se pela negativa, com menos 1.300 toneladas recicladas (-1%) no primeiro semestre de 2025 face ao período homólogo de 2024, que registou um total de 99.321 toneladas de vidro recicladas.

No primeiro semestre deste ano foram igualmente recolhidas e enviadas para reciclagem menos embalagens de cartão para alimentos líquidos (como o leite): menos 405 toneladas (-9%) relativamente ao período idêntico do ano passado, que totalizou 4.044 toneladas.

Quanto aos restantes materiais, os dados do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE) citados pela SPV revelam que foram encaminhadas para a reciclagem 78.486 toneladas de papel/cartão (+4%), 42.844 toneladas de plástico (+3%) e 1.030 toneladas de alumínio (+1%).

Segundo a Sociedade Ponto Verde, "a prioridade deve passar por uma melhoria substancial do nível de serviço prestado aos cidadãos pelos sistemas municipais e multimunicipais, dispondo o SIGRE, atualmente, de mais recursos financeiros para realizar investimentos que gerem resultados e ajudem a alcançar as metas".