Trump anuncia novo encontro hoje com Netanyahu

O Presidente norte-americano, vai voltar a reunir-se na noite de hoje em Washington com o primeiro-ministro israelita para ultimar os detalhes de uma proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"Sim, ele regressará esta noite e falaremos sobre Gaza", declarou Donald Trump aos jornalistas, menos de 24 horas após os dois dirigentes se terem reunido num jantar na Casa Branca.

O novo encontro está marcado para as 16:30 (21:30 em Lisboa), segundo o gabinete de Benjamin Netanyahu, citado pela imprensa israelita.

Durante uma reunião com membros da administração, o líder norte-americano considerou que o responsável israelita tem sido "tratado injustamente" devido ao processo de corrupção que enfrenta no seu país e elogiou-o como "um primeiro-ministro em tempo de guerra".

Na mesma reunião, o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, manifestou confiança de que um acordo para um cessar-fogo de 60 dias na Faixa de Gaza será alcançado até ao final desta semana.

"Estamos esperançados que até ao final desta semana tenhamos um acordo para um cessar-fogo de 60 dias. Dez reféns vivos serão libertados [pelo grupo islamita palestiniano Hamas] e nove reféns mortos serão devolvidos", declarou a propósito das contrapartidas do acordo para Israel.

Na base do entendimento, que está a ser negociado por Israel e o Hamas em Doha, deverá constar também a entrada de ajuda humanitária no território e a libertação de um número indeterminado de detidos palestinianos nas cadeias de Israel.

Durante os últimos dois dias de conversações no Qatar, os pontos de desacordo foram reduzidos de quatro para apenas um, acrescentou Witkoff, sem detalhar.

Os pontos de discórdia constantes estão relacionados com o fim da guerra por completo e a retirada das forças israelitas do território por um lado, e a rendição e a extinção do Hamas por outro.

Apesar disso, Witkoff manifestou confiança de que este acordo leve a uma "paz duradoura em Gaza".

Durante o encontro na segunda-feira na Casa Branca, Trump e Netanyahu indicaram que estão a negociar com países vizinhos de Israel o acolhimento de palestinianos que desejem sair da Faixa de Gaza, embora nenhum dos Estados árabes se tenha manifestado a favor deste plano.

Antes da reunião, a Casa Branca declarou que o fim da guerra na Faixa de Gaza é a "prioridade máxima" para o Médio Oriente do Presidente norte-americano.

"A principal prioridade do Presidente no Médio Oriente é acabar com a guerra em Gaza e garantir o regresso de todos os reféns", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Em meados de março, Israel violou o acordo anterior e relançou a ofensiva na Faixa de Gaza, intensificando-se nas últimas semanas.

O conflito em curso foi desencadeado em 07 de outubro de 2023, após um ataque do Hamas em solo israelita, que fez cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma vasta operação militar na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 57 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.