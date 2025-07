Trump anuncia 50% sobre cobre e prevê taxas até 200% sobre produtos farmacêuticos

O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que pretende aplicar tarifas de 50% sobre o cobre e está a considerar uma tarifa de até 200% sobre produtos farmacêuticos se os fabricantes não se instalarem no país.

Na sexta reunião de gabinete desde que tomou posse em janeiro, Donald Trump comunicou, sem precisar os detalhes, que ia aplicar uma nova tarifa sobre o cobre, que segue as mesmas linhas que outras já aplicadas ao aço e ao alumínio.

Trump também desafiou as empresas farmacêuticas a instalarem-se nos Estados Unidos para evitar o pagamento de direitos aduaneiros.

"Vamos dar-lhes cerca de um ano, um ano e meio, para virem. Depois disso, serão aplicadas tarifas se tiverem de trazer produtos farmacêuticos, medicamentos e outros artigos. Ser-lhes-á cobrada uma tarifa muito elevada, cerca de 200%", afirmou.

O Presidente republicano criticou as administrações anteriores por permitirem a deslocalização desta indústria para outros países.

"Todos eles se foram embora. Foram para outro lado porque as pessoas nesta sala permitiram que isso acontecesse e eu não o permito. As pessoas nesta sala não permitem que isso aconteça", acrescentou perante os membros do executivo.

Este anúncio surgiu um dia antes do prazo inicial para os parceiros comerciais fixarem novas taxas em substituição das tarifas recíprocas, prazo esse que foi adiado para 01 de agosto.

Trump garantiu na sua rede social Truth Social que a data de 01 de agosto é para manter, acrescentando que "não haverá mudança de data" e "não será concedido nenhum adiamento".

Na segunda-feira, o líder norte-americano tinha começado a enviar cartas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos, em particular na Ásia, a anunciar o dia 01 de agosto como a data para o início da cobrança das tarifas.

A data de início para a aplicação das sobretaxas aduaneiras sobre produtos provenientes de países com excedente comercial com os Estados Unidos estava originalmente prevista para 09 de julho, quarta-feira, mas na segunda-feira Trump assinou um decreto a determinar um adiamento para 01 de agosto.