Bolsonaro agradece apoio de Trump e diz que processo contra si é 'aberração jurídica'

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro agradeceu, esta segunda-feira, uma mensagem de apoio publicada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e reafirmou que o processo por tentativa de golpe de Estado contra si é uma 'aberração jurídica'.

"Recebi com muita alegria a nota do Presidente Donald Trump. Convivi por dois anos com o Pres. Trump, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos", escreveu Bolsonaro nas redes sociais após o Presidente dos Estados Unidos criticar duramente o processo no qual o ex-presidente brasileiro é réu por alegada tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, que deve entrar em fase final nas próximas semanas.

"Este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica (Lawfare), clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso. Agradeço ao ilustre Presidente e amigo. V. Exa. passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos", acrescentou o ex-presidente brasileiro.

Trump manifestou-se pela primeira vez sobre o julgamento que Bolsonaro enfrenta no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que ele seja "deixado em paz" porque "não é culpado de nada", numa mensagem publicada na sua página na Truth Social.

Trump afirmou que "o Brasil está a tratar o ex-presidente Jair Bolsonaro de forma terrível".

Em resposta a esta mensagem o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou uma nota afirmando que "a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja".

Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o estado de direito", concluiu Lula da Silva.