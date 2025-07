EUA aplicam sanções a 'frota fantasma' petrolífera iraniana e Hezbollah

O Departamento de Estado norte-americano aplicou hoje sanções à 'frota fantasma' petrolífera iraniana e ao movimento armado libanês Hezbollah, apoiado por Teerão, acusando a República Islâmica de usar as receitas do tráfico para desestabilizar a região.

"O regime iraniano continua a alimentar conflitos e instabilidade no Médio Oriente, a interromper os fluxos comerciais e a financiar grupos terroristas (...). Agora, os Estados Unidos estão a tomar medidas para conter o fluxo de receitas que o regime utiliza para apoiar tais atividades desestabilizadoras, bem como para oprimir o seu próprio povo", refere em comunicado o departamento do secretário de Estado Marco Rubio.

O Departamento de Estado designa várias empresas e embarcações da frota 'fantasma' envolvidas na evasão de sanções através da venda e transporte de petróleo, produtos petrolíferos e produtos petroquímicos iranianos, em linha com ordens do Presidente Donald Trump que "determinam a imposição da máxima pressão económica sobre o regime iraniano".

As entidades envolvidas nas exportações petroquímicas iranianas incluem a Kaveh Methanol Company, proprietária e operadora de uma refinaria e terminal de metanol no Irão; a Aria Sina Control International Technical Inspection; e a Asian Sea Angel Shipping Co., agente de transporte que facilitou a escala de um navio que transportava metanol e o carregamento de produtos petroquímicos iranianos em diversas ocasiões, apoiando uma empresa anteriormente alvo de sanções, Trilliance Petrochemical Co..

O Departamento de Estado tem ainda como alvo empresas de gestão de embarcações e os seus navios-tanque que "transportaram, coletivamente, milhões de barris de petróleo bruto e derivados iranianos".

"Além disso, estas embarcações têm-se envolvido rotineiramente em 'atividades obscuras', operando com o sistema de identificação automática (AIS) de localização e sinalizador de identidade desativados. Este comportamento, concebido para ocultar a origem iraniana das cargas das embarcações, representa um risco direto e desnecessário para outras embarcações, dado que o AIS é um sistema essencial utilizado para evitar colisões", refere a nota.

As entidades alvo de sanções são a Sai Saburi Consulting Services, gestora comercial indiana de dois navios-tanque de GPL, o Bateleur e o Neel; a Breeze Marine Asset Management, uma empresa de gestão comercial registada nas Ilhas Marshall e com sede nos Emirados Árabes Unidos, que detém o petroleiro Artemis III; e a Isle Innovation Inc, gestora comercial do petroleiro Rieveria I, com sede no Panamá.

Como resultado das sanções, todos os bens e participações de entidades designadas que estejam nos Estados Unidos ou na posse ou controlo de cidadãos norte-americanos estão bloqueados e devem ser reportados ao Departamento do Tesouro e são proibidas todas as transações por cidadãos norte-americanos que envolvam quaisquer bens ou interesses em bens de entidades designadas ou bloqueadas.

Numa outra nota, o Departamento de Estado refere que, para "conter o fluxo de receitas que o regime iraniano utiliza para apoiar o terrorismo no estrangeiro e oprimir o seu próprio povo", aplicou sanções a redes de contrabando de petróleo que, coletivamente, "transportaram e compraram milhares de milhões de dólares em petróleo iraniano".

Entre as entidades sancionadas está uma rede de empresas gerida pelo empresário iraquiano Salim Ahmed Said, "que lucraram com o contrabando de petróleo iraniano disfarçado ou misturado com petróleo iraquiano".

Numa outra nota, o executivo afirma ter sancionado sete altos funcionários e uma entidade ligada à Al-Qard Al-Hassan (AQAH), uma instituição financeira controlada pelo Hezbollah.

"Estes funcionários, através das suas funções de gestão, facilitaram a evasão das sanções por parte do Hezbollah, permitindo à AQAH realizar milhões de dólares em transações através de contas 'fantasma'", refere o Departamento de Estado.

O Departamento de Justiça, adianta, está a oferecer uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações sobre os mecanismos financeiros do Hezbollah.

"Os Estados Unidos continuam empenhados em apoiar o Líbano, interrompendo esquemas que reforçam a influência desestabilizadora do Hezbollah. Continuaremos a empregar todas as ferramentas disponíveis para garantir que este grupo terrorista deixa de representar uma ameaça para o povo libanês e para a região", adianta.

O Departamento de Estado já tinha anteriormente designado o Hezbollah como organização terrorista estrangeira.