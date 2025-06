Telavive reivindica destruição de lançadores de mísseis iranianos

As Forças de Defesa de Israel (IDF) reivindicaram hoje a destruição de infraestruturas militares subterrâneas de armazenamento de mísseis e de lançadores de mísseis do Irão, em bombardeamentos aéreos no oeste deste país.

"Nas últimas horas, caças da IAF (força aérea), orientados pelos precisos serviços de informações das FDI, realizaram uma série de ataques no oeste do Irão contra alvos, incluindo infraestruturas militares subterrâneas utilizadas pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) para armazenar mísseis e lançadores de mísseis", afirmam as IDF em comunicado no Telegram.

Também hoje, adianta as IDF, os caças da IAF "atingiram e destruíram um lançador de mísseis destinado a ser utilizado contra aeronaves".

A publicação, no 10º dia de ataques israelitas ao Irão, é acompanhada de um vídeo com imagens aéreas de o que é identicado como um lançador de mísseis a ser destruído por uma explosão.

O exército israelita avisou hoje os iranianos que vai continuar a atacar instalações militares nos arredores de Teerão nos "próximos dias", uma vez que o seu foco também se deslocou para alvos simbólicos.

O exército emitiu a advertência na plataforma social X, embora os iranianos estejam com dificuldades para aceder ao mundo exterior, uma vez que um bloqueio da Internet paralisou o país.

"Caros cidadãos de Teerão, nos próximos dias, o exército israelita vai continuar os ataques contra alvos militares na região de Teerão", dizia o aviso.

"Para manter a segurança pessoal, pedimos que fiquem longe de centros de produção de armas, bases militares e instituições de segurança afiliadas ao regime", acrescentou.

O Irão criticou os avisos como uma forma de assustar a população. No entanto, os israelitas já realizaram vários ataques na sequência de avisos.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada em meados de junho por bombardeamentos israelitas contra território iraniano, levando à retaliação de Teerão.

O conflito, que já fez centenas de mortos e feridos de ambos os lados, assumiu uma nova dimensão com os bombardeamentos pelos Estados Unidos de várias instalações nucleares iranianas, incluindo o complexo de Fordo.

Fordo, que tem com capacidade de enriquecimento de urânio a 60%, segundo os especialistas, fica localizado a cerca 100 quilómetros a sul de Teerão, cuja área metropolitana tem uma população de 14 milhões de pessoas.

O Irão retaliou o ataque norte-americano atacando a base de Al-Udeid, no Qatar, uma das principais instalações militares norte-americanas no Médio Oriente.