Sismos com alerta de tsunami registados na região oriental da Rússia

Dois sismos de magnitude 6,7 e 7,4 na escala de Richter ocorreram hoje ao largo da península de Kamtchatka, na região oriental da Rússia, levando à ativação de um alerta de tsunami, avançou a Agência France Presse.

O epicentro dos dois sismos localiza-se no Oceano Pacífico, entre 130 a 144 quilómetros de Petropavlovsk-Kamtchatsky, capital da região de Kamtchatka, segundo o Instituto Geofísico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

A Península de Kamchatka é ponto de encontro das placas tectónicas do Pacífico e da América do Norte, o que faz daquela região "uma das mais propensas do mundo a terremotos", de acordo com o USGS.

Desde 1900, ocorreram ao longo daquela península sete grandes sismos, com uma magnitude de 8,3 ou mais.