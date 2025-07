Rússia "indignada" com desaparecimento da avenida Estalinegrado na cidade francesa de Drap

A embaixada russa em França manifestou ontem a sua "indignação" pela que considerou ser a "decisão vergonhosa" da cidade francesa de Drap, em França, de mudar o nome da avenida Estalinegrado.

A representação diplomática da Rússia em Paris sublinhou que Estalinegrado foi o local da vitória soviética decisiva sobre a Alemanha nazi em 1943.

"O cinismo de um dos argumentos apresentados para justificar esta decisão é particularmente impressionante", afirmou a embaixada numa mensagem publicada no Telegram, denunciando uma "preocupante tentativa de reescrever a história" por parte dos responsáveis municipais desta cidade de 5.000 habitantes, situada a cerca de dez quilómetros da cidade francesa de Nice.

A vice-presidente da câmara daquela localidade, Alexandra Russo, citada num artigo do diário Nice-Matin, justificou a decisão tomada pelo conselho municipal a 4 de julho dizendo que "a batalha de Estalinegrado não é um motivo de orgulho histórico". "Não deveríamos continuar a destacar estas grandes batalhas do passado, que não são grandes momentos para a França", acrescentou.

A embaixada descreveu estas palavras como uma "distorção flagrante dos factos históricos".

"Gostaríamos de lembrar aos instigadores desta iniciativa, bem como àqueles que a apoiaram silenciosamente, que foi em Estalinegrado que as forças soviéticas infligiram uma derrota decisiva à Wehrmacht. Esta vitória precipitou, em grande parte, o colapso da Alemanha nazi e contribuiu para a libertação da Europa do jugo do nazismo", continuou a embaixada.

A vitória soviética em Estalinegrado, em fevereiro de 1943, é considerada pelos historiadores como um dos pontos de viragem da Segunda Guerra Mundial, marcando o princípio do fim do regime nazi, juntamente com a vitória dos Aliados em El Alamein, no Egito, em novembro de 1942.

O presidente da Câmara de Drap, Robert Nardelli, reconheceu no artigo do Nice-Matin que a vice-presidente tinha "exagerado um pouco nas suas palavras", mas declarou que apoiava a decisão, à qual se opunham os políticos comunistas locais.

"Devemos entender que o município de Drap lamenta oficialmente este momento da história e que teria preferido uma vitória nazi?", pergunta, por seu lado, o grupo local Alternative Communiste (Alternativa Comunista) 06 num comunicado de imprensa.

O certo é que a Boulevard Stalingrad transformou-se no Boulevard des Rives du Paillon, o rio que atravessa a cidade.

O governo de Vladimir Putin é regularmente acusado pelos historiadores de reescrever a história russa para fins políticos, em particular para justificar a guerra de invasão em grande escala lançada em 2022 contra a Ucrânia, acusada de ser um regime nazi e que levou Moscovo a ser ostracizado pelos países ocidentais.