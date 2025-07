Sismo de magnitude 6,7 atinge as águas do sudeste da Indonésia

Um sismo de magnitude 6,7 na escala de Richter atingiu hoje as águas das ilhas Tanimbar, no sudeste da Indonésia, sem causar vítimas ou danos materiais, segundo as autoridades locais.

O sismo ocorreu às 14:49, hora local (05:59 em Lisboa), a cerca de 180 quilómetros a noroeste de Tual, uma cidade com mais de 90 mil habitantes, e a 376 quilómetros a sudoeste de Fakfak, uma cidade com quase 20 mil habitantes, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica em todo o mundo.

Este abalo, localizado a uma profundidade de cerca de 65 quilómetros, não disparou um alerta de tsunami, de acordo com o Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA, que monitoriza a região.

Localizada no Anel de Fogo do Pacífico e situada sobre falhas na crosta terrestre, a Indonésia sofre cerca de 7.000 sismos por ano, embora a grande maioria seja de baixa intensidade.