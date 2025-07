Alerta de tsunami na costa do Alasca (EUA) após sismo de magnitude 7,3

O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês) emitiu hoje um alerta de tsunami na costa do Alasca, após um simo de magnitude 7,3 ter sido registado no estado do nordeste do país.

O NWS adiantou no X que o sismo teve o epicentro 87 quilómetros ao sul de Sand Point, no Oceano Pacífico, às 12:38 locais (21:38 de Lisboa).

Além de Sand Point, também estão ameaçadas pela possibilidade de um tsunami outras cidades como Cold Bay ou Kodiak.

O alerta de tsunami em vigor abrange uma vasta região costeira, pouco povoada e bastante selvagem.

A zona de alerta termina pouco antes de Anchorage, a cidade mais populosa do estado.

Nas zonas sob alerta, o NWS apelou aos residentes para que se desloquem para terrenos mais altos ou um andar superior de algum edifício.

De acordo com o Instituto Geofísico dos Estados Unidos (USGS), é baixo o risco de vítimas e danos.

"No geral, a população desta região reside em estruturas resistentes a tremores sísmicos, embora existam estruturas vulneráveis", referiu o USGS.

Situado na intersecção da placa tectónica do Pacífico e da placa norte-americana, o Alasca está muito exposto a terramotos.

O pior terramoto da sua história recente, em 1964, também ocorreu ao largo da sua costa, com uma magnitude de 9,2, causando a morte de mais de 130 pessoas.

Em 2023, um terramoto de magnitude 7,2 ocorreu ao largo da península do Alasca, sem causar vítimas.