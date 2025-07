Parlamento Europeu vota moção de censura à Comissão Europeia na próxima semana

O Parlamento Europeu (PE) vai debater na próxima semana uma moção de censura à Comissão Europeia, que deverá ser chumbada, adiantou hoje à Lusa fonte parlamentar.

Fonte do PE disse à agência Lusa que a presidente da instituição, Roberta Metsola, informou a Conferência de Presidentes (que agrega os líderes de todos os grupos políticos representados no hemiciclo europeu), de que na próxima semana vai ser agendada uma moção de censura ao executivo de Ursula von der Leyen.

O debate da moção de censura vai realizar-se na segunda-feira e a votação está prevista para a próxima quinta-feira, durante a sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo.

Segundo a agência de notícias espanhola Europa Press, um grupo de mais de 72 eurodeputados solicitou formalmente a saída de Von der Leyen (Partido Popular Europeu) do executivo comunitário por ocultar mensagens de texto trocadas com o presidente do conselho de administração da farmacêutica Pfizer durante a pandemia de covid-19.

Para forçar uma moção de censura --- que, se aprovada, significaria a queda de todo o executivo ---, é necessário que um décimo dos deputados que compõem o Parlamento Europeu a solicite, como aconteceu neste caso com a iniciativa promovida pelo eurodeputado romeno Gheorghe Piperea, membro do partido de extrema-direita Aliança para a União dos Romenos (AUR), que pertence ao grupo Conservadores e Reformistas Europeus (ECR, na sigla em inglês).