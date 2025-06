Presidente do parlamento açoriano apela à defesa da democracia

O presidente do parlamento dos Açores apelou hoje à defesa da democracia e reforço da confiança dos cidadãos nas instituições, alertando que "é urgente restabelecer a ligação essencial entre quem representa e quem é representado".

"Hoje, mais do que nunca, somos chamados a defender a democracia e as suas instituições", sustenta Luís Garcia, apontando que, com crescente distância entre os cidadãos e os seus representantes e o enfraquecimento da participação cívica, "a democracia perde parte da sua força".

Numa declaração a propósito do Dia Internacional do Parlamentarismo, o presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores alerta que esse é um risco que não pode ser ignorado e que "é urgente restabelecer a ligação essencial entre quem representa e quem é representado".

"É notório o desgaste provocado por práticas que desvalorizam a atividade política, pela persistência de fenómenos de corrupção e por um sistema de justiça que nem sempre responde como deveria", diz Luís Garcia, considerando que esses são fatores que, entre outros, contribuem para "o desgaste dos órgãos de soberania --- incluindo os parlamentos -- e demonstram como a confiança dos cidadãos nas instituições tem vindo a ser seriamente comprometida".

Por isso, acrescenta, "num tempo em que as certezas se revelam cada vez mais frágeis e os desafios à democracia se agigantam", celebrar o Dia Internacional do Parlamentarismo "é celebrar uma conquista essencial --- um sistema que promove a pluralidade, a inclusão e o respeito pela diferença, tornando possível a construção coletiva das nossas instituições".

Na mensagem, o presidente do parlamento açoriano sublinha ainda que o parlamentarismo "é a expressão viva da democracia, o garante do equilíbrio entre os poderes e o protetor dos direitos de cada um" e apela aos agentes políticos para que "atuem com transparência, responsabilidade e ética irrepreensível".

"Só assim reforçaremos a credibilidade e a confiança que os cidadãos depositam em nós", considera.

Nos Açores, onde o parlamento conta com quase 50 anos de existência, Luís Garcia assinala também a trajetória de "consolidação democrática" e "a estabilidade política" mantida, mesmo perante "o desafio de representar uma vontade popular cada vez mais ampla e inclusiva".

"É motivo de orgulho e um sinal de esperança. O atual panorama político plural e uma governabilidade construída na diversidade e na colaboração entre diferentes forças impõem-nos uma responsabilidade acrescida. Cabe-nos dar o exemplo de maturidade democrática", afirma.

Por isso, reforça o presidente do parlamento açoriano, no Dia Internacional do Parlamentarismo há que renovar "o compromisso de trabalhar com integridade e dedicação para fortalecer a democracia, aproximar os cidadãos dos seus representantes e assegurar que as nossas instituições sejam verdadeiros pilares do Estado de Direito".