Rússia e China conversaram sobre as relações com os EUA e o conflito na Ucrânia

Os chefes das diplomacias russa e chinesa, Serguei Lavrov e Wang Yi, respetivamente, debateram hoje as relações dos seus países com os Estados Unidos, a situação na Ucrânia e outras questões de interesse internacional, divulgou a diplomacia russa.

"As partes discutiram as relações com os Estados Unidos e a possibilidade de resolver a crise ucraniana de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas (...) Foram discutidas outras questões 'quentes', incluindo o conflito israelo-iraniano e a situação na península coreana", lê-se num comunicado distribuído pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

O ministro russo chegou hoje a Pequim, vindo da Coreia do Norte, no âmbito de uma visita a vários países asiáticos para participar no Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês), previsto para terça-feira.

Lavrov e Wang procederam a "uma troca de pontos de vista aprofundada" sobre questões de interação no âmbito da SCO e "dedicaram especial atenção ao conteúdo da próxima reunião do conselho de chefes de Estado da SCO e das reuniões de alto nível no formato SCO+", prossegue-se no comunicado.

Os chefes das duas diplomacias "expressaram a sua satisfação com a dinâmica positiva da interação global russo-chinesa e discutiram em profundidade a agenda bilateral com as prioridades definidas para a cimeira de maio em Moscovo".

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países "confirmaram o firme apoio mútuo em questões relativas aos principais interesses de cada uma das partes, incluindo a defesa da soberania, da integridade territorial e da unidade do Estado com base na sua diversidade regional e étnica".

"As conversações foram construtivas e baseadas na confiança inerente às relações russo-chinesas", concluiu a diplomacia russa.