UE espera acordo com EUA sobre tarifas até quarta-feira

A Comissão Europeia (UE) insistiu hoje que vai continuar a tentar um acordo com a Casa Branca sobre a aplicação de tarifas a produtos do bloco comunitário, a dois dias do fim do prazo estipulado por Donald Trump.

Em conferência de imprensa, em Bruxelas, a Comissão Europeia foi questionada sobre desenvolvimentos nas negociações com os Estados Unidos da América (EUA) e um porta-voz, Olaf Gill, limitou-se a responder que o executivo comunitário espera alcançar um acordo até quarta-feira, dia 09 de julho.

Apesar da insistência dos jornalistas nas questões, o porta-voz acrescentou que houve uma conversa entre a presidente, Ursula von der Leyen, e o Presidente dos EUA, Donald Trump, no domingo, sem adiantar detalhes, rejeitando responder diretamente às perguntas colocadas.

No domingo, o secretário do Comércio dos Estados Unidos afirmou que as chamadas "tarifas recíprocas" às importações vindas de todo o mundo, que tinham sido suspensas até 9 de julho, entrarão em vigor a 1 de agosto.

A falar aos jornalistas ao lado de Donald Trump, Howard Lutnick confirmou a nova data limite, antes de acrescentar: "Mas o Presidente [dos EUA] está a definir as taxas e os acordos neste momento".

"Acredito que teremos a maioria dos países a 9 de julho, seja uma carta ou um acordo", disse Trump.

Horas antes, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse à emissora norte-americana CNN que as tarifas regressarão aos níveis de 2 de abril se os países ou blocos não tiverem acordos finalizados até 1 de agosto.

Na sexta-feira, Donald Trump disse que o Governo dos EUA iria enviar cartas, "provavelmente a 12" países, com os quais não chegou a um acordo comercial, para notificá-los das tarifas que pretende impor.