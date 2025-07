Chefe da diplomacia dos EUA está confiante em acordo sobre Gaza

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse hoje "estar esperançado" de que um acordo de cessar-fogo possa ser alcançado na Faixa de Gaza.

"Estamos esperançosos. Quer isso dizer que, no final do dia, esperamos que avancem para negociações de proximidade", disse Rubio aos jornalistas durante uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Kuala Lumpur.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos alertou, no entanto, para riscos de surpresas.

"Já vimos negociações fracassarem nesta fase das conversações", avisou Rubio, reconhecendo que "ainda há desafios pela frente".

Nesse sentido, Rubio lembrou "a recusa do Hamas em desarmar", admitindo que isso "terminaria este conflito imediatamente" e elogiando Israel por "demonstrar uma certa flexibilidade".

O movimento islamita palestiniano Hamas disse hoje opôr-se a um acordo de tréguas que permita uma presença militar israelita em Gaza, ao mesmo tempo que concordou em libertar 10 reféns mantidos em território palestiniano, onde os bombardeamentos mataram dezenas de pessoas, de acordo com os serviços de emergência.

Depois de 21 meses de guerra, as difíceis negociações entre Israel e o Hamas - conduzidas pelo Qatar, pelos Estados Unidos e pelo Egito -- prolongam-se pelo quinto dia consecutivo, em Doha.