Papa recebe comunidades religiosas e de missionários durante retiro de Verão

O Papa Leão XIV recebeu hoje oito comunidades religiosas e de missionários em Castel Gandolfo, onde passa uns dias de descanso, e encorajou-os "a pensar em grande".

O líder da igreja romana pediu para que pensem "em grande, como peças únicas de um projeto que supera todas as expectativas, o da salvação", afirmou, citado pela agência noticiosa Efe.

No encontro, estiveram presentes os participantes dos capítulos gerais de oito institutos religiosos, organizados em Roma pelo Pontifício Instituto Missões Estrangeiras.

A audiência decorreu na localidade de Castel Gandolfo, no sul de Roma, onde Leão XIV passa alguns dias de férias e de descanso até 20 de julho, retomando a tradição de viajar para esta localidade, que tinha sido interrompida durante os quase 13 anos de pontificado de Francisco.

O Papa norte-americano e peruano recebeu as freiras e os religiosos no pátio central do Palácio Papal, onde os líderes da igreja já não residem porque foi entretanto convertido num museu.

No domingo, Leão XIV celebrará a sua primeira missa pública na igreja de San Tommaso da Vilanova e, depois, presidirá a oração do Angelus, na Praça da Liberdade, no centro de Castel Gandolfo, refere a Efe.