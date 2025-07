Brisa lança campanha de sensibilização para segurança rodoviária durante o Verão

O Grupo Brisa lança, esta terça-feira, uma campanha de sensibilização sobre segurança rodoviária para apelar ao cuidado nas estradas durante o período do verão e, sobretudo, nas deslocações a caminho das férias.

Sob o mote "Conduza como se houvesse amanhã", a Brisa apela aos condutores "para que, no início do período de férias, um dos momentos mais intensos do ano nas estradas, estejam mais atentos e sejam mais cuidadosos, para que possam chegar aos seus destinos em segurança".

Em comunicado, o grupo concessionário de autoestradas refere que no ano passado registou uma redução de 50% no número de mortes em acidentes rodoviários face a 2019 e o "menor número de mortos neste século".

"Apesar dos progressos que têm sido feitos, estamos ainda longe de atingir a única meta aceitável de sinistralidade rodoviária - zero mortos e zero feridos graves", afirma, no entanto, o presidente da comissão executiva.

Citado em comunicado, António Pires de Lima sublinha que o erro humano está na origem de mais de 90% dos acidentes rodoviários, causados maioritariamente por excesso de velocidade, distração e fadiga.

"Está nas mãos de cada um de nós dar o passo que falta para alcançarmos a meta que todos desejamos", apela o responsável.

De acordo com a Brisa, nos últimos 25 anos morreram 18.951 pessoas nas estradas portuguesas e mais de 75.000 ficaram gravemente feridas.

A campanha é lançada no âmbito da estratégia Visão Zero 2030, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que visa reduzir para zero o número de vítimas graves e mortos nas estradas até 2050.