Zelensky pede ao Papa que impulsione reunião para acabar com guerra

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que foi hoje recebido pelo Papa Leão XIV na sua residência de verão, afirmou que conta com o Vaticano para organizar uma reunião de "alto nível" que ponham fim à guerra.

"É claro que queremos a paz, queremos que esta guerra acabe, e contamos com o Vaticano e Sua Santidade para nos ajudar a encontrar um local para uma reunião de alto nível com os líderes, a fim de pôr fim a esta guerra", disse o Presidente da Ucrânia à saída da audiência com o Papa.

Zelensky foi recebido pelo Papa na sua residência de verão, em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, onde Leão XIV está a passar alguns dias de descanso.

Este foi o segundo encontro oficial entre ambos desde a missa inaugural do seu pontificado, a 18 de maio.

"Estou muito grato a Sua Santidade por este encontro, por nos receber e, claro, pela sua ajuda e a do Vaticano em relação às nossas crianças", afirmou Zelensky, que procura a ajuda da Santa Sé para facilitar o regresso das crianças "raptadas" pela Rússia durante a guerra.

"Esta é uma questão muito importante que o Papa destacou, num momento muito significativo e que desejamos profundamente" que aconteça, sublinhou.

Por sua vez, Leão XIV comunicou a Zelensky a disponibilidade do Vaticano para acolher negociações com a Rússia, de acordo com um breve comunicado da Santa Sé.

"O Santo Padre reafirmou a sua disponibilidade para receber representantes da Rússia e da Ucrânia no Vaticano para negociações" de paz, refere o comunicado.

Durante este "encontro cordial" de meia hora, os dois líderes discutiram "o conflito em curso e a urgência de processos de paz justos e duradouros".

Além disso, acrescentou o Vaticano, defendeu-se "a importância do diálogo como caminho privilegiado para pôr fim às hostilidades".

O Papa "expressou o seu pesar pelas vítimas e renovou a sua oração e proximidade ao povo ucraniano, incentivando todos os esforços que visem a libertação dos prisioneiros e a procura de soluções partilhadas", concluiu.

Zelensky estará na quinta-feira em Roma para presidir, juntamente com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, à abertura da 4ª. Conferência Internacional sobre a Reconstrução da Ucrânia, que irá decorrer na capital italiana até sexta-feira.

Ainda hoje, Zelensky será recebido no Palácio do Quirinal pelo chefe de Estado italiano, Sergio Mattarella.