China descobre depósito com 490 milhões de toneladas de lítio e outros minerais

A China, o segundo país do mundo com maiores reservas identificadas de lítio, descobriu um novo depósito com cerca de 490 milhões de toneladas deste e de outros minerais, avançou hoje a imprensa estatal.

Segundo o Departamento Provincial de Recursos Naturais, o depósito foi localizado na zona mineira de Jijiaoshan, no concelho de Linwu, na província central de Hunan, e contém aproximadamente 1,31 milhões de toneladas de óxido de lítio, além de rubídio, tungsténio e estanho.

A descoberta resultou de anos de prospeção e da aplicação de novas tecnologias de exploração geológica, informou o Instituto de Medição de Recursos Minerais de Hunan, citado pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

De acordo com Xu Yiming, professor no instituto, os recursos encontrados deverão apoiar o desenvolvimento da indústria de novas energias na cidade de Chenzhou, também localizada em Hunan.

Segundo dados do Ministério chinês dos Recursos Naturais, a China ultrapassou recentemente os Estados Unidos e tornou-se o segundo país do mundo com maiores reservas identificadas de lítio, atrás da Bolívia, com um aumento de 16,5% em relação a 2024.

A descoberta ocorre num momento em que a China intensifica os esforços para explorar os recursos domésticos, com o objetivo de reforçar a segurança energética e o acesso a matérias-primas estratégicas, num contexto de crescente competição global por minerais como o lítio, crucial para a produção de baterias usadas em veículos elétricos.