Cerca de 200 imigrantes foram detidos em rusgas em duas quintas do Sul da Califórnia

As autoridades federais de imigração disseram sexta-feira que prenderam cerca de 200 imigrantes suspeitos de estarem ilegalmente no país, em rusgas efetuadas um dia antes em duas quintas de canábis na Califórnia.

Numa das quintas, houve momentos de confronto com manifestantes, que estavam no exterior em protesto, e as autoridades durante a operação.

O Departamento de Segurança Interna informou num comunicado que as autoridades executaram mandados de busca criminal em Carpinteria e Camarillo, na Califórnia, na quinta-feira. Prenderam imigrantes suspeitos de estarem no país ilegalmente e adiantaram que havia também, pelo menos, 10 crianças imigrantes no local, segundo o comunicado.

Quatro cidadãos americanos foram presos por "agressão ou resistência aos oficiais", disse o departamento. As autoridades estavam a oferecer uma recompensa de 50.000 dólares por informações que levassem à prisão de uma pessoa suspeita de disparar uma arma contra agentes federais. Pelo menos um trabalhador foi hospitalizado com ferimentos graves.

Durante a rusga, multidões de pessoas reuniram-se no exterior da Glass House Farms, na localização de Camarillo, para exigir informações sobre os seus familiares e protestar contra a aplicação da lei da imigração.

O cenário caótico surgiu no exterior da quinta, que cultiva tomates, pepinos e canábis, quando as autoridades, vestidas com capacetes e uniformes, enfrentaram os manifestantes. O fumo verde e branco que se espalhava obrigou os membros da comunidade a retirarem-se.

A Glass House, um produtor de canábis licenciado na Califórnia, afirmou num comunicado que os agentes de imigração tinham mandados válidos. A empresa disse que os trabalhadores foram detidos e que está a ajudá-los a terem representação legal.

"A Glass House nunca violou conscientemente as práticas de contratação aplicáveis e não emprega e nunca empregou menores", garantiu.

Depois de os agentes da imigração terem chegado à quinta da Glass House em Camarillo na quinta-feira de manhã, os trabalhadores telefonaram aos membros da família para os avisar que as autoridades estavam lá. Familiares e defensores dirigiram-se à quinta a cerca de 80 quilómetros a noroeste do centro de Los Angeles para tentar perceber o que se passava e começaram a protestar no exterior.

As autoridades federais formaram uma fila bloqueando a estrada que atravessa os campos da fazenda até as estufas da empresa. Os manifestantes foram vistos a gritar com os agentes que usavam equipamento de camuflagem, capacetes e máscaras de gás. O fumo que se espalhava fez com que os manifestantes se retirassem.

Os bombeiros de Ventura County, que responderam a uma chamada para o 112 de pessoas com dificuldades respiratórias, disseram que três pessoas foram levadas para hospitais próximos.

O incidente ocorreu num momento em que os agentes federais de imigração aumentaram as detenções no sul da Califórnia em lavagens de automóveis, quintas e parques de estacionamento da Home Depot, alimentando o medo generalizado entre as comunidades imigrantes.

O Department of Homeland Security (Departamento de Segurança Interna) disse hoje em comunicado que a investigação sobre imigração e potenciais violações de trabalho infantil na quinta está em curso. A agência disse que centenas de manifestantes tentaram perturbar as operações, levando à prisão de quatro americanos.

"Iremos processar até ao limite máximo da lei qualquer pessoa que agrida ou faça frente à aplicação da lei federal", afirmou a secretária adjunta Tricia McLaughlin numa declaração.

O Serviço de Imigração e Alfândegas e o Serviço de Alfândegas e Proteção das Fronteiras participaram na operação, segundo o comunicado.