Reino Unido e França vão testar sistema de deportação de imigrantes ilegais

O primeiro-ministro britânico anunciou hoje um acordo, para começar a testar nas próximas semanas, de um sistema de deportação para França de imigrantes ilegais que cheguem ao Reino Unido através do canal da Mancha.

"Pela primeira vez, os migrantes que cheguem em pequenas embarcações serão detidos e devolvidos a França num curto espaço de tempo. Em troca de cada devolução, um indivíduo diferente será autorizado a vir para cá, através de uma rota segura, controlada e legal, sujeita a controlos de segurança rigorosos e aberta apenas àqueles que não tentaram entrar ilegalmente no Reino Unido", afirmou Keir Starmer.

O líder do Governo britânico falava durante uma conferência de imprensa com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que hoje completa uma visita de três dias ao Reino Unido.

Para Starmer, este novo sistema pretende criar um efeito dissuasor para os imigrantes e os grupos criminosos responsáveis por organizarem a travessia do canal da Mancha de milhares de pessoas em barcos de borracha.

"Isto vai mostrar a outros que tentam fazer a mesma viagem que será em vão, e que os empregos que lhes foram prometidos no Reino Unido deixarão de existir devido à repressão a nível [do país] que estamos a aplicar ao trabalho ilegal, que é de uma escala completamente sem precedentes", vincou.

Starmer indicou que "este projeto-piloto será implementado nas próximas semanas".

"Não existe uma solução milagrosa, mas com um esforço conjunto, novas táticas e um novo nível de intenções, poderemos finalmente inverter a situação", argumentou.

Starmer elogiou o agravamento de táticas marítimas usadas pela polícia francesa para impedir as travessias, nomeadamente furar os barcos de borracha em águas pouco profundas.

O Presidente francês salientou que o país tem atualmente mobilizados mais de 1.200 membros das forças de segurança e de intervenção para intervir no problema das travessias.

"Este é um problema de ambos os lados do canal, devido à tensão que gera nos nossos dois países. É por isso que vamos reforçar a nossa ação comum em várias frentes", disse Macron.

Porém, o Presidente francês apontou o dedo à saída do Reino Unido da UE, ou 'Brexit', e que implicou o fim do acesso ao acordo migratório com o bloco europeu que permitia a deportação de imigrantes ilegais para países onde tinham chegado inicialmente.

Desde o início do ano, o Reino Unido registou 20.600 entradas de migrantes através do canal da Mancha, um número recorde e mais cerca de 50% em relação ao registado no mesmo período do ano passado.

O máximo registado num ano foi 45.774 migrantes, em 2022.