Trump troça de imigrantes que venham a ser detidos em "Alcatraz dos Jacarés"

O Presidente dos Estados Unidos visitou hoje o polémico centro de detenção migratório construído na Florida conhecido por "Alcatraz dos Jacarés", ironizando que os imigrantes que tentem fugir do local correm o risco de serem atacados por animais selvagens.

Quando questionado pelos jornalistas sobre se o objetivo do centro de detenção de imigrantes era, em caso de fuga, serem atacados pelos répteis, Donald Trump respondeu: "É esse o conceito".

"As cobras são rápidas, mas os jacarés (...). Vamos ensiná-los a fugir de um jacaré, ok?", afirmou Trump, num tom jocoso.

"Se fugirem da prisão, como escapar: não corram em linha reta e sabem que mais? As vossas hipóteses aumentam em 1%", acrescentou.

A Casa Branca (presidência norte-americana) declarou que o novo centro foi concebido para acolher 5.000 pessoas, enquanto as autoridades da Florida falaram de mil lugares.

Os custos de funcionamento da estrutura estão estimados em 450 milhões de dólares (cerca de 383 milhões de euros ao câmbio atual) por ano.

Tanto a Casa Branca como as autoridades locais apelidaram-no de "Alcatraz dos Jacarés", numa referência à antiga ilha-prisão de São Francisco que Donald Trump planeia reabrir.

O governador da Florida, Ron DeSantis, promotor do "Alcatraz dos Jacarés" no coração do parque natural Everglades, congratulou-se por o Presidente poder constatar no local que "quando se leva pessoas para lá, não há forma de elas escaparem".

Além de Trump, também a secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, esteve presente nesta deslocação ao centro.

Aos olhos de DeSantis e de outras autoridades estaduais, o isolamento do aeródromo nos Everglades, rodeado de zonas húmidas repletas de mosquitos, cobras venenosas e jacarés, consideradas sagradas para as tribos nativas americanas, torna-o um local ideal para deter imigrantes ilegais.

"Claramente, do ponto de vista da segurança, se alguém escapar, sabem, há muitos jacarés", disse DeSantis, que foi um dos principais rivais de Donald Trump na nomeação presidencial pelo Partido Republicano em 2024.

Democratas e ativistas condenaram o plano como um espetáculo insensível e politicamente motivado.

Grupos ambientalistas da Florida apresentaram na semana passada uma ação judicial federal para bloquear a construção do centro de detenção de imigrantes até que seja sujeito a uma rigorosa revisão ambiental, conforme exigido pelas leis federais e estaduais

O recurso à Justiça junta o Centro para a Diversidade Biológica e os Amigos dos Everglades.

O projeto motivou também protestos de povos indígenas que consideram a terra sagrada, incluindo 15 aldeias tribais tradicionais Miccosukee e Seminole remanescentes, para além de locais cerimoniais e de enterro e outros locais de reunião.