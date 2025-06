A madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar não foi reconduzida como secretária de Estado das Pescas, no novo governo liderado por Luís Montenegro, que hoje foi empossado primeiro-ministro de Portugal pelo Presidente da República.

Cláudia Monteiro de Aguiar será substituída no cargo por Salvador Malheiro, que passa a ser secretário de Estado das Pescas e do Mar.

Após a tomada de posse do novo Executivo, na sequência do resultado das Eleições Legislativas nacionais do passado dia 18 de Maio, Marcelo Rebelo de Sousa já aceitou a lista dos novos secretários de Estado que integram cada um dos 15 Ministérios do XXV Governo português. A posse dos secretários de Estado está marcada para sexta-feira, às 12 horas, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Confira aqui a lista dos novos secretários de Estado, disponibilizada na página oficial da Presidência da República:

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretária de Estado dos Assuntos Europeus

INÊS Carmelo Rosa Calado Lopes DOMINGOS

Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação

ANA ISABEL Marques XAVIER

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas

EMÍDIO Ferreira dos Santos SOUSA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento

JOSÉ MARIA Gonçalves Pereira BRANDÃO DE BRITO

Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais

CLÁUDIA Maria dos REIS DUARTE Melo de Carvalho

Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças

JOÃO Alexandre da SILVA LOPES

Secretária de Estado da Administração Pública

MARISA da Luz Bento GARRIDO Marques Oliveira

MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA

Secretário de Estado Adjunto da Presidência e Imigração

RUI ARMINDO da Costa FREITAS

Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros

TIAGO Meneses Moutinho MACIERINHA

Secretário de Estado da Presidência

JOÃO Mário McMillan da Cunha VALLE E AZEVEDO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA COESÃO TERRITORIAL

Secretário de Estado da Economia

JOÃO RUI da Silva Gomes FERREIRA

Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional

HÉLDER Manuel Gomes dos REIS

Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território

SILVÉRIO Rodrigues REGALADO

Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços

PEDRO Manuel Monteiro MACHADO

MINISTÉRIO DA REFORMA DO ESTADO

Secretário de Estado para a Digitalização

BERNARDO Gomes Pereira CORREIA

Secretário de Estado para a Simplificação

PAULO António MAGRO DA LUZ

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional

ÁLVARO António Magalhães Ferrão de CASTELO BRANCO

Secretário de Estado Adjunto da Política da Defesa Nacional

NUNO Maria Herculano de Carvalho PINHEIRO TORRES

MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO

Secretário de Estado das Infraestruturas

HUGO Morato Alface do ESPÍRITO SANTO

Secretária de Estado da Mobilidade

CRISTINA Maria dos Santos PINTO DIAS

Secretária de Estado da Habitação

PATRÍCIA Gonçalves Costa de MACHADO SANTOS

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Secretário de Estado Adjunto e da Justiça

GONÇALO Pedro da Cunha Viegas PIRES

Secretária de Estado da Justiça

ANA LUÍSA da Silva Gonçalves MACHADO

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna

PAULO Jorge SIMÕES RIBEIRO

Secretário de Estado da Administração Interna

TELMO Augusto Gomes de Noronha CORREIA

Secretário de Estado da Proteção Civil

RUI Alexandre Novo e ROCHA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

Secretário de Estado Adjunto e da Educação

Manuel ALEXANDRE Mateus HOMEM CRISTO

Secretária de Estado da Administração Escolar

MARIA LUÍSA Gaspar do Pranto Lopes de OLIVEIRA

Secretária de Estado da Ciência e Inovação

HELENA Cristina de Matos CANHÃO

Secretária de Estado do Ensino Superior

CLÁUDIA Sofia SARRICO Ferreira da Silva

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretária de Estado da Saúde

ANA Margarida Pinheiro POVO

Secretário de Estado da Gestão da Saúde

FRANCISCO Nuno Rocha GONÇALVES

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Secretário de Estado da Segurança Social

SUSANA Filipa de Moura LIMA

Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão

Maria CLARA Gonçalves MARQUES MENDES

Secretário de Estado do Trabalho

ADRIANO RAFAEL Sousa MOREIRA

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ENERGIA

Secretário de Estado do Ambiente

JOÃO MANUEL do Amaral ESTEVES

Secretário de Estado da Energia

JEAN Paulo Gil BARROCA

MINISTÉRIO DA CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

Secretária de Estado Adjunta da Juventude e da Igualdade

CARLA Maria de Pinho RODRIGUES

Secretário de Estado da Cultura

ALBERTO Fernando da Silva SANTOS

Secretário de Estado do Desporto

PEDRO Miguel Pereira DIAS

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E MAR

Secretário de Estado das Pescas e do Mar

SALVADOR MALHEIRO Ferreira da Silva

Secretário de Estado da Agricultura

JOÃO Manuel MOURA Rodrigues

Secretário de Estado das Florestas

RUI Miguel LADEIRA Pereira