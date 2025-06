Putin considera conflito "coisa do passado" e aposta em relações com ambos

O Presidente russo garantiu hoje que "a situação no Médio Oriente está a acalmar" e que, brevemente, conflitos como o israelo-iraniano serão "coisa do passado", pretendendo aprofundar as relações comerciais com todos os atores da região.

"A situação no Médio Oriente está a acalmar. O conflito entre Israel e o Irão também, graças a Deus, será considerado coisa do passado", afirmou Vladimir Putin, durante a sua intervenção na quarta edição do Fórum Económico Euro-Asiático (FEE), que decorre hoje e sexta-feira em Minsk, capital da Bielorrússia, segundo a agência de notícias russa TASS.

"Tal significa que será possível desenvolver relações com todos os países da região", sublinhou o Presidente russo, recordando que já em maio entrou em vigor um acordo de comércio livre com o Irão e que, nessa linha, está apostado em "cooperar com todos os parceiros estrangeiros interessados".

A capital bielorrussa acolhe até sexta-feira esta quarta edição do FEE, com a presença dos líderes da União Económica Euro-Asiática (UEE) -- Rússia, Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão e Quirguistão -, além da participação destacada do Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e de uma delegação oficial da Nicarágua.

Também o líder da junta militar de Myanmar (antiga Birmânia), Min Aung Hlaing, se deslocou a Minsk para participar no evento, bem como outros representantes oficiais e empresariais de mais cerca de 20 países.