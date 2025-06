Primeiro-ministro diz que reforçar a competitividade só é possível com mercado único da energia

O primeiro-ministro considerou importante a inclusão na reunião de hoje do Conselho Europeu de uma discussão sobre o mercado único da energia, considerando que o acesso a energia mais barata vai reforçar a competitividade da União Europeia (UE).

"Pela primeira vez há uma referência, e uma referência com uma meta temporal, à concretização de um mercado único de energia e de uma estratégia comum até 2030", disse Luís Montenegro, à entrada para uma reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.

O primeiro-ministro acrescentou que a estratégia "passará, inevitavelmente, por acelerar as interligações energéticas que tanto temos vindo a reclamar e, cujo atraso na execução tem penalizado, e de que maneira, a competitividade da Europa".

Em simultâneo, Luís Montenegro considerou que concretizar o mercado único de energia levará a "energia mais barata" e facilitará a disputa "com outros blocos comerciais".

No rascunho das conclusões da reunião de hoje, consultado pela Lusa e que ainda tem de ser validado pelo Conselho Europeu, é pedido a construção do mercado único de energia, para responder à "instabilidade e pressão nos mercados energéticos" e "reduzir as dependências energéticas".