Dois mortos e 17 feridos em França devido a fortes tempestades

Duas pessoas morreram, incluindo um rapaz de 12 anos, e pelo menos outras 17 ficaram feridas em França, na sequência de violentas tempestades que se abatem sobre o país desde quarta-feira.

A morte do adolescente foi causada pela queda de uma árvore, derrubada pelo vento perto de Montauban (sul), enquanto a segunda morte ocorreu numa estrada na comuna de Mayenne (noroeste), também quando uma árvore caiu sobre o condutor de uma moto-quatro, informaram as autoridades.

c quoi cette orage de zinzin en Mayenne pic.twitter.com/P7C8RppZ4T — Hary  🏴🔻 (@HaryOwl) June 25, 2025

Durante a noite, no auge desta frente de tempestade, que atravessou França de sul a norte e de este a oeste, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em 110.000 residências, de acordo com a Proteção Civil.

O tráfego ferroviário também foi interrompido em várias regiões. Em Paris, os principais danos foram causados pela queda de inúmeras árvores sobre veículos, além de algumas inundações.

🔴 Violents orages : 2 morts, dont un enfant de 12 ans



▶️ Deux personnes sont mortes, dont un enfant de 12 ans, après des chutes d'arbre en Mayenne et dans le Tarn-et-Garonne, hier. Ce jeudi, plus aucun département n'est en vigilance orange aux orages. pic.twitter.com/C3F5Kd7IV5 — LCI (@LCI) June 26, 2025

O serviço meteorológico francês justificou o violento evento climático com o calor sufocante em grande parte do país, que atingiu entre 35 a 39 graus Celsius no interior, na tarde de quarta-feira.

Nessas circunstâncias, tempestades começaram formar-se no Atlântico, Espanha e Pireneus.

🇫🇷 #AHORA | París: Al menos dos personas murieron tras la caída de árboles en las localidades francesas de Mayenne y Piquecos, en medio de fuertes tormentas con intensos vientos que azotan al país. pic.twitter.com/Ho9KGXzUAw — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 25, 2025

O ar quente atuou como um "combustível extremamente eficaz" para alimentar as tempestades, acrescentou o serviço meteorológico francês.

Esta manhã, o alerta meteorológico foi reduzido para o nível amarelo no norte e nordeste, bem como no sudeste.