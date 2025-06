Teerão reivindica ataque contra base dos EUA no Qatar

O Irão reivindicou um ataque hoje contra a base de Al-Udeid no Qatar, uma das principais instalações militares norte-americanas no Médio Oriente.

O anúncio foi feito na televisão estatal iraniana ao som de música marcial, descreveu a agência de notícias Associated Press (AP), e acompanhado de uma legenda no ecrã: "Uma resposta poderosa e bem-sucedida das forças armadas do Irão à agressão americana".

Posteriormente, o Conselho de Segurança Nacional do Irão confirmou o ataque em comunicado.

"Em resposta à ação agressiva e insolente dos Estados Unidos contra instalações e locais nucleares iranianos, as poderosas forças armadas da República Islâmica do Irão atacaram a base aérea norte-americana em Al-Udeid, no Qatar, há algumas horas", segundo o comunicado.

O texto sublinhou que "esta ação não representa qualquer ameaça" para o Qatar, que é descrito como "país amigo e irmão".

As autoridades de Doha indicaram ter intercetado os mísseis iranianos com sucesso e que não houve vítimas e condenaram "uma flagrante violação" da sua soberania, do espaço aéreo e das leis internacionais, reservando-se "o direito a responder diretamente"

O espaço aéreo do Qatar, que pouco antes do ataque tinha sido encerrado, está agora seguro, acrescentaram.

O Ministério da Defesa do Qatar confirmou, em comunicado, que o ataque foi dirigido à base aérea de Al-Udeid, mas que a vigilância das Forças Armadas e as medidas de precaução tomadas antes dos disparos evitaram qualquer vítima.

Numa primeira reação, o Pentágono afirmou que não tem conhecimento de baixas norte-americanas em resultado do bombardeamento iraniano.

Segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros qatari, Majed al-Ansari, a base já tinha sido evacuada devido às "tensões na região", ao mesmo tempo que alertou para o risco de a atual escalada no Médio Oriente conduzir a "consequências catastróficas" para a paz e segurança internacional.

"Pedimos a cessação imediata de todas as ações militares e um regresso sério à mesa das negociações", declarou Al-Ansari.

O O Conselho de Segurança Nacional do Irão observou que o ataque no Qatar correspondeu ao número de bombas lançadas pelos Estados Unidos contra as suas instalações nucleares na madrugada de domingo e que a base no Qatar foi escolhida por se encontrar fora de áreas povoadas.

Al-Udeid alberga o Centro de Operações Aéreas Combinadas dos Estados Unidos, que proporciona o comando e controlo do poder aéreo em toda a região, bem como a 379.ª Ala Expedicionária Aérea.

A retaliação iraniana ocorreu um dia depois de os Estados Unidos terem lançado um ataque surpresa contra três instalações nucleares do Irão, que ameaçou retaliar contra interesses militares norte-americanos no Médio Oriente.

Pouco antes do anúncio do bombardeamento no Qatar, o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, escreveu na rede social X: "Não iniciámos a guerra nem a procurámos. Mas não deixaremos a invasão ao grande Irão sem resposta."

Aviões norte-americanos bombardearam na madrugada de domingo três instalações nucleares no Irão, juntando-se à ofensiva lançada por Israel em 13 de junho, justificada pela criação iminente de uma bomba nuclear, o que é refutado por Teerão.

Washington indicou que o Presidente norte-americano está "ainda interessado" numa solução diplomática com a república Islâmica, depois de Donald Trump se ter referido no domingo a uma "mudança de regime" em Teerão.