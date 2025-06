Três socorristas do Crescente Vermelho mortos em ataque a Teerão

O Crescente Vermelho iraniano anunciou que três socorristas da organização foram hoje mortos em Teerão, em serviço durante um ataque israelita.

"Este incidente não é apenas um crime contra o direito internacional humanitário, mas também um claro atentado à humanidade e à moralidade", afirmou em comunicado o Crescente Vermelho, equivalente da Cruz Vermelha.

Segundo a organização, os seus três funcionários foram mortos quando estavam a prestar assistência a feridos no bairro de Shahid Bagheri, no noroeste de Teerão.

A agência de notícias espanhola EFE relatou pelo menos quatro explosões no norte de Teerão, assim como disparos dos sistemas de defesa antiaérea que tentavam intercetar os projéteis e 'drones' israelitas.

A agência de notícias iraniana Tasnim informou que o Quartel-General da Polícia de Teerão foi atingido por um 'drone', que causou "danos menores" no edifício e feriu "vários agentes".

Entretanto, cinco carros-bomba explodiram em Teerão, informou a agência estatal iraniana IRNA, sem especificar em que zona da cidade.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que as forças israelitas "controlam o céu de Teerão" após a campanha de bombardeamentos contra o território iraniano, iniciada na madrugada de sexta-feira, e reiterou que o objetivo é destruir os programas nuclear e balístico de Teerão.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou hoje que a emissora estatal iraniana (IRIB), que foi bombardeada, estava "à beira do desaparecimento" depois de o Exército ter emitido um alerta de evacuação para a zona em redor da sua sede, no nordeste de Teerão.

As Forças de Defesa de Israel afirmaram hoje que dois outros altos oficiais militares iranianos foram mortos no domingo em consequência dos bombardeamentos contra a sede dos serviços de informação da Guarda Revolucionária em Teerão.

Em concreto, os militares israelitas anunciaram as mortes de Mohsen Bakri, chefe do departamento de Informações da Força Quds, e do seu adjunto, Abu al-Fald Nikuei.

Benjamin Netanyahu já tinha dado conta da morte de outros dois altos oficiais de informações da Guarda Revolucionária, Mohamed Kazemi, e o seu adjunto, Hassan Mohaqeq.

Numa entrevista ao canal televisivo norte-americano Fox News, Netanyahu afirmou que Israel "destruiu a principal instalação" da central nuclear de Natanz, no centro do Irão, "a principal unidade de enriquecimento" de urânio do país.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada na madrugada de 13 de junho por bombardeamentos israelitas contra instalações militares e nucleares iranianas, matando lideranças militares, cientistas e civis.

Entre os mortos, contam-se pelo menos 15 oficiais superiores, confirmados por Teerão, incluindo o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Mohamad Hossein Baqari, o comandante-chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Hossein Salami, e o chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, general Amir Ali Hajizadeh.

O Irão retaliou com centenas de mísseis direcionados às cidades de Telavive e Jerusalém.

O conflito já fez dezenas de mortos e centenas de feridos de ambos os lados.